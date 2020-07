Amitabh Bachchan On Corona Report: हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे थे. हालांकि साथ ही साथ ये अफवाह भी उड़ रही है कि अमिताभ बच्चन ठीक हो गए हैं. जी हां, माना जा रहा था कि बिग बी का कोरोना टेस्ट नि‍गेटिव आया है, और उन्हें कुछ ही दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. हालांकि अमिताभ ने खुद ट्वीट कर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

अमिताभ इस समय मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट हैं. अफवाह थी कि कोरोना टेस्ट निगेटिव आने के बाद अब 2-3 दिनों में बिग बी घर लौट सकते हैं. हालांकि बिग बी ने खुद ट्वीट कर लिखा- ये खबर गलत, गैरजिम्मेदार, फर्जी और गंभीर झूठ है.

बता दें कि 11 जुलाई को देर रात अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक के साथ मुंबई के नानावटी अस्पताल में पहुंचे थे. उस एमी अभिषेक बच्चन को हल्का बुखार था और अमिताभ बच्चन सांस की समस्या का सामना कर रहे थे. दोनों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें पहले अमिताभ और फिर अभिषेक बच्चन पॉजिटिव पाए गए. इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया.

.. this news is incorrect , irresponsible , fake and an incorrigible LIE !! https://t.co/uI2xIjMsUU

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 23, 2020