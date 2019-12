बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. अमिताभ बच्चन की पोती और ऐश्वर्या राय- अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या ने एनुअल डे फंक्शन पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बेहद शानदार और पावरफुल स्पीच दी. उनका ये स्पीच वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फंक्शन में आराध्या पारंपरिक साड़ी पहने हुए दिखाई दी थीं.

आराध्या की इस स्पीच पर उनके दादा यानी अमिताभ बच्चन काफी खुश हैं. एक फैन द्वारा ट्वीट की इस स्पीच को अमिताभ बच्चन ने रीट्वीट करते हुए लिखा- मेरी आराध्या की आवाज मेरे लिए गर्व का पल और आवाज. बिग बी ने आराध्या के परफॉर्मेंस को महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताते हुए अमिताभ बच्चन कहा- नारी शक्ति को मेरा सलाम

वायरल वीडियो में वह कहती हुई दिख रही हैं- मैं कन्या हूं, मैं एक नए युग का सपना हूं. हम जागेंगे एक नई दुनिया में, जहां मैं सुरक्षित रहूंगी. मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा. एक ऐसी दुनिया जहां मेरी आवाज अंहकार की अनदेखी से शांत नहीं होगी और ज्ञान की समझ के साथ मेरी बात सुनी जाएगी. एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान जीवन की किताब से आएगा.

आराध्या की परफॉर्मेंस के दौरान वहां कई सितारे मौजूद थे. शाहरुख खान, अभिषेक खुद आराध्या की परफॉर्मेंस को अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रहे थे. आराध्या का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. आराध्या ने मंच पर काफी अच्छे तरीके से अपनी बात रखी थी.

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं. सिर्फ वहीं नहीं यहां शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, डब्बू रतनानी जैसे बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटी के बच्चें भी यहां पढ़ते हैं. एनुअल फंक्शन में शाहरुख खान के बेटे अबरहाम, ऋतिक रोशन के बेटे ऋेहाल-ऋदान ने भी पार्टिसेपेट किया था.

