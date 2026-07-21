अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकाला! अब बॉलीवुड का ये दिग्गज अभिनेता ‘रामायण’ में बनेगा ‘जटायु’

नितेश तिवारी की की बहुचर्चित फिल्म ‘रामायण’ में एक और मशहूर नाम जुड़ गया है. मशहूर एक्टर अनुपम खेर को जटायु की आवाज बनेंगे. इस खबर ने महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन इस मशहूर किरदार को अपनी आवाज देंगे. चलिए जानते हैं पूरी जानकारी.

पोस्ट साझा कर दी जानकारी

दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, अनुपम खेर ने फिल्म में जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी है. पोस्ट में लिखा है, ‘दिग्गज एक्टर अनुपम खेर को नितेश तिवारी की रामायण में जटायु की आवाज के तौर पर कन्फर्म किया गया है. इस अनाउंसमेंट से महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है कि अमिताभ बच्चन उस महान पक्षी को आवाज देंगे जो सीता को बचाने की कोशिश करते हुए रावण से लड़ता है. रावण के साथ जटायु की लड़ाई फिल्म के सबसे इमोशनली पावरफुल सीक्वेंस में से एक होने की उम्मीद है. डायरेक्टर नितेश तिवारी ने कथित तौर पर इस सीन को एक बड़े सिनेमैटिक मोमेंट के तौर पर हाईलाइट किया है, जिसमें अनुपम खेर की आवाज इस मशहूर किरदार को स्क्रीन पर जिंदा कर देगी.’

कौन किस रोल में नजर आएगा?

फिल्म में रणबीर कपूर ने अयोध्या के राजकुमार भगवान राम का रोल किया है. साई पल्लवी को माता सीता के रोल के लिए चुना गया है. रावण द्वारा उनके किरदार को किडनैप करने से राम की लंका की यात्रा शुरू होती है, लेकिन यह रोल उस घटना से कहीं आगे तक जाता है. सीता कहानी में हिम्मत, ड्यूटी, त्याग और इज्ज़त की जांच के लिए भी सेंट्रल हैं.वहीं, रवि दुबे ने लक्ष्मण का रोल किया है, जो राम के छोटे भाई हैं और वनवास के दौरान उनके और सीता के साथ रहते हैं. आदिनाथ कोठारे भरत के रोल में हैं, जबकि नीतीश शर्मा शत्रुघ्न का रोल कर रहे हैं, जो अयोध्या के चार राजकुमारों को पूरा करते हैं.

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