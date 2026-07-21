Home > मनोरंजन > अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकाला! अब बॉलीवुड का ये दिग्गज अभिनेता ‘रामायण’ में बनेगा ‘जटायु’

अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकाला! अब बॉलीवुड का ये दिग्गज अभिनेता ‘रामायण’ में बनेगा ‘जटायु’

Ramayana: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' में अमिताभ बच्चन नहीं, बल्कि अनुपम खेर जटायु की आवाज देंगे. इस फैसले ने दर्शकों को हैरान कर दिया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 21, 2026 3:53:16 PM IST

अमिताभ बच्चन नहीं, अनुपम खेर रामायण फिल्म में जटायु की आवाज बनेंगे
अमिताभ बच्चन नहीं, अनुपम खेर रामायण फिल्म में जटायु की आवाज बनेंगे


नितेश तिवारी की की बहुचर्चित फिल्म ‘रामायण’ में एक और मशहूर नाम जुड़ गया है. मशहूर एक्टर अनुपम खेर को जटायु की आवाज बनेंगे. इस खबर ने महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन इस मशहूर किरदार को अपनी आवाज देंगे. चलिए जानते हैं पूरी जानकारी. 

पोस्ट साझा कर दी जानकारी

दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, अनुपम खेर ने फिल्म में जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी है. पोस्ट में लिखा है, ‘दिग्गज एक्टर अनुपम खेर को नितेश तिवारी की रामायण में जटायु की आवाज के तौर पर कन्फर्म किया गया है. इस अनाउंसमेंट से महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है कि अमिताभ बच्चन उस महान पक्षी को आवाज देंगे जो सीता को बचाने की कोशिश करते हुए रावण से लड़ता है. रावण के साथ जटायु की लड़ाई फिल्म के सबसे इमोशनली पावरफुल सीक्वेंस में से एक होने की उम्मीद है. डायरेक्टर नितेश तिवारी ने कथित तौर पर इस सीन को एक बड़े सिनेमैटिक मोमेंट के तौर पर हाईलाइट किया है, जिसमें अनुपम खेर की आवाज इस मशहूर किरदार को स्क्रीन पर जिंदा कर देगी.’

You Might Be Interested In

कौन किस रोल में नजर आएगा?

फिल्म में रणबीर कपूर ने अयोध्या के राजकुमार भगवान राम का रोल किया है. साई पल्लवी को माता सीता के रोल के लिए चुना गया है. रावण द्वारा उनके किरदार को किडनैप करने से राम की लंका की यात्रा शुरू होती है, लेकिन यह रोल उस घटना से कहीं आगे तक जाता है. सीता कहानी में हिम्मत, ड्यूटी, त्याग और इज्ज़त की जांच के लिए भी सेंट्रल हैं.वहीं, रवि दुबे ने लक्ष्मण का रोल किया है, जो राम के छोटे भाई हैं और वनवास के दौरान उनके और सीता के साथ रहते हैं. आदिनाथ कोठारे भरत के रोल में हैं, जबकि नीतीश शर्मा शत्रुघ्न का रोल कर रहे हैं, जो अयोध्या के चार राजकुमारों को पूरा करते हैं.

यह खबर भी पढ़ें: शादी के चंद दिनों बाद पत्नी को शहर लेकर पहुंचा पति, तभी युवती ने प्रेमी संग किया ऐसा कांड; कि दहला ससुराल

Tags: amitabh bachchanRamayana
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बर्फ की तरह पिघलेगा मोटापा, बस इन ड्रिंक्स का करें...

July 21, 2026

कौन हैं ऐश्वर्या? जिन्होंने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

July 21, 2026

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम, खास...

July 20, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?

July 20, 2026

रोहित शर्मा के वो 5 सीक्रेट्स, जो आप नहीं जानते...

July 20, 2026

अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos

July 20, 2026
अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकाला! अब बॉलीवुड का ये दिग्गज अभिनेता ‘रामायण’ में बनेगा ‘जटायु’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकाला! अब बॉलीवुड का ये दिग्गज अभिनेता ‘रामायण’ में बनेगा ‘जटायु’
अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकाला! अब बॉलीवुड का ये दिग्गज अभिनेता ‘रामायण’ में बनेगा ‘जटायु’
अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकाला! अब बॉलीवुड का ये दिग्गज अभिनेता ‘रामायण’ में बनेगा ‘जटायु’
अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकाला! अब बॉलीवुड का ये दिग्गज अभिनेता ‘रामायण’ में बनेगा ‘जटायु’