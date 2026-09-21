KBC में अमिताभ बच्चन ने खोले जिंदगी के वो कड़वे राज़, रात-रात भर जागकर बनाई फिल्में, 3 शिफ्ट में करते थे शूटिंग; 24 घंटे में सिर्फ कुछ देर सोते थे Big-B!

Amitabh Bachchan KBC 18 Three Shifts Shooting Struggling Days: बॉलीवुड के ‘शहंशाह’ अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) आज भी 83 साल की उम्र में अपनी गजब की एनर्जी और डेडिकेशन से सबको हैरान कर देते हैं. इन दिनों वह अपने पॉपुलर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ (KBC 18) को होस्ट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका यह मुकाम यूं ही हासिल नहीं हुआ है. हाल ही में शो के दौरान जब गीतकार और लेखक वरुण ग्रोवर बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए, तो उन्होंने बिग बी से साल 1975 के दौर के बारे में एक दिलचस्प सवाल पूछा. उस साल अमिताभ की ‘दीवार’, ‘शोले’ और ‘चुपके चुपके’ जैसी कल्ट फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें उनके किरदार एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे. इस पर अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी के उस स्ट्रगल और हार्ड वर्क के दिनों को याद किया, जब वह एक साथ तीन-तीन फिल्मों की शूटिंग किया करते थे. बिग बी ने बताया कि कैसे वे रात-रात भर जागकर और लगातार कई शिफ्ट्स में काम करके किरदारों में ढलते थे. उनकी इस डेडिकेशन और सालों की अटूट मेहनत की कहानी सुनकर सेट पर मौजूद हर शख्स दंग रह गया.

अमिताभ बच्चन का स्ट्रगल, 3 शिफ्ट में किया काम

केबीसी के मंच पर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने बताया कि उस दौर में एक्टर्स को एक ही दिन में दो-तीन फिल्मों की शूटिंग करनी पड़ती थी. इसकी मुख्य वजहें काम की कमी और फिल्मों का कम बजट होना थीं. उन्होंने बताया कि उस वक्त फिल्मों के लिए बहुत कम फंडिंग मिलती थी और रोजगार की भी समस्या थी, जिसके कारण कलाकारों को लगातार काम करना पड़ता था. उस समय शूटिंग मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एक शिफ्ट सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलती थी, तो दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10-11 बजे तक होती थी.

कैसे मैनेज होती थीं दिन-रात की शूटिंग शिफ्ट्स?

बिग बी ने आगे खुलासा किया कि जब वे एक साथ तीन फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते थे, तो पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10-11 बजे तक चलती थी. लेकिन जब वे एक साथ तीन फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते थे, तो हालात और भी कठिन हो जाते थे. कई बार एक्सट्रा शिफ्ट रात को 10 बजे शुरू होकर अगली सुबह 6 बजे तक चलती थी. यानी 24 घंटे में से ज्यादातर समय वे सेट पर ही गुजारते थे. अमिताभ बच्चन के मुंह से इस डेडिकेशन की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए.

1975 की वो फिल्में, जिन्होंने बनाया ‘सदी का महानायक’

अमिताभ बच्चन ने जिस दौर की बात की, वह साल 1975 भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है. इसी साल उनकी तीन सबसे बड़ी और बिल्कुल अलग किरदारों वाली फिल्में—’दीवार’, ‘शोले’ और ‘चुपके चुपके’ रिलीज हुई थीं, जिनमें उनके अभिनय के अलग-अलग रूप देखने को मिले थे. यह बात बिल्कुल साफ है कि अमिताभ बच्चन की यही बेजोड़ मेहनत और काम के प्रति ईमानदारी उन्हें आज बॉलीवुड का ‘महानायक’ बनाती है. करियर की शुरुआत से लेकर आज तक उनका पैशन कम नहीं हुआ है. वह आज भी उतनी ही शिद्दत से काम करते हैं, यही वजह है कि आज वह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं.

आज भी बरकरार है महानायक का वही जुनून

आज भी अमिताभ बच्चन की दीवानगी फैंस के सिर चढ़कर बोलती है. वर्तमान में वह ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में नजर आ रहे हैं, वहीं जल्द ही वह अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ (Kalki 2898 AD) के दूसरे पार्ट में भी बड़े पर्दे पर धमाल मचाते हुए दिखाई देंगे. सालों की कड़ी मेहनत, अटूट लगन और संघर्ष के बाद ही Amitabh Bachchan ने भारतीय सिनेमा में ‘सुपरस्टार’ का यह मुकाम हासिल किया है.

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