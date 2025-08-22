करोड़पति बनने के बाद भी हाथ में नहीं आया करोड़, KBC की प्राइज मनी जानकर आपके भी सपने टूट जाएंगे

KBC 17: कौन बनेगा करोड़पति (KBC) में 1 करोड़ का सवाल सही करना हर किसी का सपना होता है। हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट जब अमिताभ बच्चन से चेक पकड़ते हैं, तो दर्शकों को लगता है, अब तो इनकी किस्मत बदल जाएगी! लेकिन, क्या सच में पूरा 1 करोड़ उनके अकाउंट में पहुंचता है? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है।

असलियत ये है कि शो जीतने के बाद आपकी जंग अभी खत्म नहीं होती। सरकार यहां भी अपनी हिस्सेदारी ले लेती है। टैक्स कानून के मुताबिक, गेम शो, लॉटरी और प्राइज मनी पर सीधा 30% TDS (Tax Deducted at Source) काट लिया जाता है। इसके ऊपर 4% का सेस और कभी-कभी सर्चार्ज भी जोड़ दिया जाता है।

करोड़ में से कितने रुपए कटते हैं?

यानि अगर आप 1 करोड़ जीतते हैं तो सीधा-सीधा करीब 31 लाख रुपये सरकार ले लेती है। नतीजा ये होता है कि आपके खाते में लगभग 69–70 लाख रुपये ही पहुंचते हैं। अब सोचिए, आप टीवी पर करोड़पति कहलाएंगे, लेकिन बैंक पासबुक में आपको कभी पूरा करोड़ देखने को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि कई KBC विजेताओं ने बाद में कहा कि उन्हें उम्मीद से कम रकम मिली।

“ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका

हर शो का नियम है ये

ये नियम सिर्फ KBC पर नहीं, बल्कि किसी भी गेम शो या लॉटरी जीतने पर लागू होता है। फर्क इतना है कि लोग टीवी पर चकाचौंध देखकर सोचते हैं कि पूरा पैसा मिल गया, लेकिन असली तस्वीर थोड़ी अलग होती है। तो अगली बार जब कोई KBC में 1 करोड़ जीते, तो याद रखिए करोड़पति बनने का टैग तो मिलेगा, लेकिन बैंक बैलेंस करोड़ का नहीं होगा!

The Bengal Files को लेकर कोलकाता में मचा हंगामा, पल्लवी जोशी ने सुनाई ममता सरकार को खरी-खोटी, TMC में मचा हड़कंप!