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मुंबई की मूसलाधार बारिश में भी नहीं रुके बिग बी के फैंस, एक झलक पाने को बेताब दिखी भीड़; VIDEO

Amitabh Bachchan: हर रविवार को अमिताभ बच्चन अपने बंगले जलसा के बाहर आते हैं. इस वीकएंड भारी बारिश के बावजूद बिग बी के फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे. अभिनेता ने उनका धन्यवाद किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 6, 2026 1:37:11 PM IST

अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन


मुंबई में भारी बारिश के बावजूद अमिताभ बच्चन के फैंस जलसा के बाहर उनके दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए. बिग बी ने भी उन्हें निराश नहीं किया. और अपने घर के बाहर आकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद कहा. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

क्या है वायरल वीडियो?

हर बार की तरह इस रविवार को भी अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित घर ‘जलसा’ के बाहर उनके फैंस इकट्ठा हुए. हैरानी वाली बात ये थे कि भारी बारिश के बावजूद उनके प्रशंसकों ने हार नहीं मानी और बिग की झलक पाने के लिए डटे रहे. अभिनेता ने उन्हें निराश नहीं किया. और बाहर आए. वीडियो में दिखता है कि बिग बी मल्टी कलर का आउटफिट पहने हुए हैं. और अपने फैंस का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं. एक्टर के फैंस भी उन्हें देख काफी उत्साहित दिख रहे हैं. 

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बिग ने ब्लॉग में किया धन्यवाद

बिग बी ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर जलसा के बाहर प्रशंसकों के साथ अपनी नियमित रविवार की मुलाकात की कई तस्वीरें साझा कीं. अभिनेता ने बताया कि उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, ऑटोग्राफ दिए और उनके अटूट समर्थन के लिए अपना सम्मान और आभार व्यक्त किया.

नहीं की मौसम की परवाह

अमिताभ बच्चन ने अपने प्रशंसकों के उत्साह को भी स्वीकार करते हुए कहा, ‘वे मौसम की परवाह किए बिना आते हैं. बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो… और उनका उत्साह भी उतना ही रहता है… यह मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला है.’

मुंबई में जारी मानसून पर टिप्पणी करते हुए बच्चन ने कहा, ‘बारिश थमने का नाम नहीं ले रही. बाढ़ जारी है. हां, मानसून में देरी हुई है, और अब जल संसाधन, आसपास की झीलें भर रही हैं. निवासियों को कुछ कठिनाई हो रही है..खेती-बाड़ी में भी दिक्कत आ रही है. लेकिन यह भी गुजर जाएगा.’

अमिताभ बच्चन का वर्कफ्रंट

अमिताभ बच्चन के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वह ‘कल्कि 2898 ईस्वी’ के सीक्वल में वापसी करने के लिए तैयार हैं. नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसके अलावा बिग बी रणबीर कपूर की रामायण में जटायु की भूमिका निभाते नजर आएंगे. 

यह खबर भी पढ़ें: आखिर क्या है दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ की कहानी? मूवी के बैन होने पर बढ़ा विवाद, पंजाब में हो रहा विरोध

Tags: amitabh bachchanentertainment
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