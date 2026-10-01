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Amitabh Bachchan Health Update: बॉलीवुड के ‘महानायक’ को क्या हुआ? KBC 18 के सेट पर परेशान नजर आए बिग बी; चिंता में फैन्स, रिटायरमेंट को लेकर कही बड़ी बात!

Amitabh Bachchan Health Update: KBC 18 के सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हो गया. शूटिंग के दौरान फिसलकर गिरने से उनके घुटने में चोट लगी, जिसके बाद उन्होंने बैठकर शो की शुरुआत की. बिग बी ने खुद घटना के बारे में बताया.

By: Kajal Jain | Published: October 1, 2026 11:42:48 AM IST

Amitabh Bachchan Health Update: बॉलीवुड के 'महानायक' को क्या हुआ? KBC 18 के सेट पर परेशान नजर आए बिग बी; चिंता में फैन्स, रिटायरमेंट को लेकर कही बड़ी बात!
Amitabh Bachchan Health Update: बॉलीवुड के 'महानायक' को क्या हुआ? KBC 18 के सेट पर परेशान नजर आए बिग बी; चिंता में फैन्स, रिटायरमेंट को लेकर कही बड़ी बात!


Amitabh Bachchan Health Update: KBC 18 के सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हो गया. शूटिंग के दौरान फिसलकर गिरने से उनके घुटने में चोट लगी, जिसके बाद उन्होंने बैठकर शो की शुरुआत की. बिग बी ने खुद घटना के बारे में बताया.KBC 18 के मंच पर इस बार अमिताभ बच्चन का अंदाज कुछ बदला हुआ नजर आया. हर एपिसोड की शुरुआत में मंच के बीच खड़े होकर दर्शकों से रूबरू होने वाले बिग बी इस बार कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए. उन्हें इस अंदाज में देखकर दर्शक भी हैरान रह गए. आखिर अमिताभ बच्चन को हुआ क्या था? शो के दौरान खुद महानायक ने इस राज से पर्दा उठाया.

अमिताभ बच्चन ने बताया कि पिछले दिन शूटिंग के दौरान वह अचानक सेट पर फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके घुटने में चोट लग गई. चोट के कारण ज्यादा देर तक खड़े रहने में उन्हें परेशानी हो रही थी. इसके बावजूद उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी और कुर्सी पर बैठकर ही KBC 18 की मेजबानी जारी रखी.

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बिग बी की चोट की खबर सुनकर फैंस जरूर चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने खुद इसे लेकर दर्शकों को आश्वस्त किया. अब इस घटना के बीच अमिताभ बच्चन के उस पुराने ब्लॉग की भी चर्चा हो रही है, जिसमें ‘रिटायरमेंट’ शब्द के इस्तेमाल के बाद उनके फैंस के बीच उनके संन्यास को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. हालांकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका इशारा करियर छोड़ने की ओर नहीं था.

शूटिंग के दौरान स्लिप होकर गिरे अमिताभ बच्चन

‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC 18) के एक एपिसोड के दौरान जब दर्शकों ने अपने चहेते होस्ट को हमेशा की तरह खड़े होकर स्वागत करते नहीं देखा, तो वे हैरान रह गए. अमिताभ बच्चन ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए बताया कि पिछले दिन हुई शूटिंग के दौरान वह सेट पर स्लिप होकर गिर पड़े थे. इस दुर्घटनावश हुए फॉल की वजह से उनके घुटने में चोट लग गई. उन्होंने बड़े ही सहज अंदाज में दर्शकों को बताया कि ज्यादा देर तक खड़े रहने में उन्हें थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसी वजह से उन्होंने इस एपिसोड का ओपनिंग मोनोलॉग खड़े होने के बजाय अपनी सीट पर बैठकर ही पूरा करने का फैसला किया.

चोट का सुनते ही चौंके फैन्स, सफाई में कही ये बात

अपने चहेते कलाकार की चोट के बारे में सुनकर जहां एक तरफ फैंस की सांसे थम सी गईं थीं, वहीं खुद बिग बी ने स्थिति को संभालते हुए साफ किया कि उनकी यह चोट बिल्कुल भी गंभीर नहीं है. उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में दर्शकों को आश्वस्त किया कि वह जल्द ही पूरी तरह से रिकवर होकर अपने पुराने रंग में लौट आएंगे. चोट के दर्द को अपने काम के आड़े आने देने के बजाय उन्होंने अपने होस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया और शो को उसी उत्साह के कन्टीन्यू किया. उनका यह समर्पण यह साबित करने के लिए काफी था कि कैमरे के आगे उनका जोश आज भी उतना ही बुलंद है जितना दशकों पहले हुआ करता था.

रिटायरमेंट की अफवाहों पर महानायक ने क्या कहा?

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ समय पहले ही अमिताभ बच्चन के एक ब्लॉग पोस्ट को लेकर इंडस्ट्री में उनके रिटायरमेंट की चर्चाएं तेज हो गई थीं. दरअसल, उनके एक ब्लॉग में ‘रिटायरमेंट’ शब्द के इस्तेमाल से फैंस असमंजस में पड़ गए थे और कयास लगाए जाने लगे थे कि शायद वह अभिनय की दुनिया को अलविदा कहने की सोच रहे हैं. हालांकि, महानायक ने तुरंत उन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया था कि उस शब्द का मतलब केवल ‘सोने जाने’ (बेड पर जाने) से था, न कि करियर से संन्यास लेने से. वह आज भी पूरी ऊर्जा के साथ फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में सक्रिय हैं.

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