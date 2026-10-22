Amitabh Bachchan Health Update: ठीक नहीं हैं बिग बी! अमिताभ बच्चन को आराम करने की सलाह, सोशल मीडिया पर कम एक्टिविटी से फैंस परेशान

Amitabh Bachchan Health Update: 90s के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की तबियत कुछ ठीक नहीं है. जिसके चलते मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने फैंस को इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें आराम करने और ठीक होने की सलाह दी गई है जिसके बाद वो अपने रेगुलर सोशल मीडिया अपडेट से ब्रेक लेंगे. 84 साल के एक्टर ने बुधवार को यह खबर शेयर की, और अपने फॉलोअर्स से माफ़ी मांगी कि वो रेगुलर तौर पर नहीं लिख पा रहे हैं जैसा वो आमतौर पर लिखते हैं. उन्होंने यह नहीं बताया कि मेडिकल सलाह किस वजह से दी गई, जिससे फैंस को उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे.

X पर अमिताभ बच्चन ने क्या लिखा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि X, पर अमिताभ ने डॉक्टर की सलाह बताई और हिंदी में लिखा, ‘माफ़ी चाहता हूँ. माफ़ी चाहता हूँ. मुझे आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ दिन की छुट्टी लेने की सलाह दी गई है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ.’ यह मैसेज एक दिन पहले उनके पर्सनल ब्लॉग पर इसी तरह के अपडेट के बाद आया था. दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए, एक्टर ने कहा कि उन्हें अपनी रिकवरी पर ध्यान देने और फिलहाल बातचीत से बचने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने लिखा, ‘सभी को दशहरे की पहली बधाई.. प्यार, खुशी, पूरा होना, दुआएं. बहुत सख्त आराम और रिकवरी में हूं.. इसलिए मुझे बात करने की इजाज़त नहीं है माफ़ करना, माफ़ी चाहता हूं.” उन्होंने यह भी कहा, “लेकिन इसे मेरा सम्मानजनक जवाब समझें.. उम्मीद है बाद में और बताऊंगा.

Ravana Tandav: डमट डमट डमरू पर रावण का रौद्र तांडव! यश की एनर्जी देख भूल जाएंगे आदिपुरुष के सैफ

अमिताभ बच्चन का हेल्थ अपडेट सुरक्षा चिंताओं के बीच आया

अमिताभ का यह मैसेज ऐसे समय में आया है जब पुलिस टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना की जांच कर रही है. मामले की रिपोर्ट्स बताती हैं कि संदिग्धों ने कथित तौर पर अपना टारगेट तय करने से पहले दूसरी जानी-मानी हस्तियों का सर्वे किया था. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपियों ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और आमिर खान के घरों पर विचार किया था. हालांकि, एक्टर्स के घरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का अंदाज़ा लगाने के बाद उन्होंने यह आइडिया छोड़ दिया. पुलिस उन आरोपों की भी जांच कर रही है कि संदिग्धों ने जिन जगहों का सर्वे किया था, उनकी तस्वीरें और वीडियो गैंगस्टर अनिल पंडित को भेजे थे, जिनके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध होने का शक है. उन्होंने कथित तौर पर आगे कैसे बढ़ना है, इस बारे में गाइडेंस मांगी थी. घटना की जांच जारी है.