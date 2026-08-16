जया बच्चन से पहले इस विदेशी युवती पर दिल हार बैठे थे बिग बी, कर ली थी सगाई? फिर ऐसा क्या हुआ कि मची हलचल

70 के दशक का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने से ठीक पहले बॉलीवुड के महानायक ने एक ऐसा राज रखा था, जो अगर सामने आ जाता तो शायद हिंदी सिनेमा का इतिहास कुछ और ही होता. कहा जाता है कि उन्हें एक विदेशी लड़की से प्यार हो गया था और सगाई भी हो गई थी. जानिए कौन थी वो लड़की और क्या था वो अनसुना राज.

संघर्ष के वक्त बिग बी को हुआ प्यार

साल था 1969, जब मुंबई की सड़कों पर बिग बी अपनी किस्मत आजमाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे थे. फ्लॉप फिल्मों की लंबी कतार और जेब में खालीपन. लेकिन फिल्मी दुनिया के इस अंधेरे में उनकी जिंदगी में एक ऐसी औरत थी जिसके बारे में लोग आज भी अनजान हैं. उस दौर में एक अफवाह उड़ी थी कि एक ब्रिटिश एयरवेज की एक एयर होस्टेस के प्यार में थे, जिसका नाम माया था.

सगाई तक कर ली थी?

बताया जाता है कि जब अमिताभ बच्चन सिर्फ एक संघर्ष करते हुए एक्टर थे. तब कोलकाता की एक मर्चेंट कंपनी की नौकरी छोड़कर वह मुंबई आए थे. कहते हैं कि माया और अमिताभ की सगाई तक हो चुकी थी. हालांकि, बात बेहद गोपनीय रखी गई थी, क्योंकि उस जमाने में वग एक फ्लॉप एक्टर थे.

हिट फिल्मों के बाद हुआ ऐसा

साल 1971 में बिग बी की ‘आनंद’ और फिर 1973 में ‘जंजीर’एक के बाद एक फिल्में हिट होने लगीं. वह रातोंरात सुपरस्टार बन जाते हैं. बताया जाता है कि इसी के बाद माया नाम का यह किरदार भारतीय सिनेमा के पन्नों से ऐसे गायब हो जाता है. जैसे उसका कभी वजूद ही ना रहा हो. कुछ लोग कहते हैं कि वह एयर होस्टेस लंदन शिफ्ट हो गई.

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