Amitabh Bachchan: किन 2 शब्दों ने बचा ली अमिताभ बच्चन की जान, क्या विदेश से मिली थी हत्या की सुपारी!

Amitabh Bachchan: सदी के महानायक और बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर में शुमार अमिताभ बच्चन पर हमले का खतरा बरकरार है, क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. इस बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल (Delhi Police Special Cell) ने विकास ठाकुर उर्फ विक्की और दीपक उर्फ दीपक सिंह नाम के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके निशाने पर बॉलीवुड में A कैटेगिरी के बड़े एक्टर निशाने पर थे. हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों ने किसी एक्टर का नाम स्पेशल सेल ने नहीं लिया है.

आधिकारिक प्रेस रिलीज में स्पेशल सेल ने बताया था कि विदेश में बैठे गैंगस्टर ने शूटर दीपक को बॉलीवुड एक्टर पर फायरिंग का टास्क दिया था, जिससे वो 1984 सिखों के खिलाफ दिए एक्टर के बयान का बदला लिया जा सके. इसी स्टेटमेंट से साफ था कि टारगेट कोई और नहीं बल्कि सुपर स्टार अमिताभ बच्चन भी थे. कहा जा रहा है कि देर रात अमिताभ बच्चन ने X पर पोस्ट करके लिखा है- ‘बच गए.’

वहीं, दिल्ली पुलिस द्वारा एक संभावित हमले को नाकाम किए जाने के बाद अमिताभ बच्चन की सुरक्षा बढ़ाई गई है. पुलिस ने बताया कि हाल ही में 84 वर्षीय अभिनेता के जुहू स्थित आवास ‘जलसा’ को बम से उड़ाने की कई धमकियां भी मिली थीं. मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई.

वहीं, अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में 84 वर्षीय अभिनेता के जुहू स्थित आवास ‘जलसा’ को बम से उड़ाने की कई धमकियां भी मिली थीं. हालांकि, बाद में ये धमकियां फर्जी निकलीं. अब अमिताभ बच्चन के घर के बाहर और अधिक बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं. इस खबर के लिखे जाने तक अभिनेता या उनकी टीम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

संभावित हमला पुलिस ने किया नाकाम

नाम ना छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि अमिताभ बच्चन की सुरक्षा में यह बढ़ोतरी एक एहतियाती कदम है. एक्टर टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना के बाद कुछ अन्य अभिनेताओं को भी इसी तरह की सुरक्षा दी गई है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमिताभ बच्चन के आवास के बाहर होने वाली एक संभावित गोलीबारी के हमले को नाकाम कर दिया. पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया, जो 3 अक्टूबर को अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मधुसूदन सिंह (उर्फ मैड संधू) की हत्या में शामिल था.

गैंगस्टर के बारे में जानकारी से पुलिस का इन्कार

एक दूसरे अधिकारी ने भी नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि एक्टर संभवतः विदेश में बैठे एक गैंगस्टर से जुड़े शूटरों के निशाने पर थे. हालांकि, उन्होंने उस गैंगस्टर के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी. अधिकारी के अनुसार, पंजाब के जालंधर निवासी विकास ठाकुर उर्फ ​​विक्की और तरनतारन निवासी दीपक सिंह उर्फ ​​दीप को हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली और मुंबई में अलग-अलग खुफिया ऑपरेशनों के दौरान गिरफ्तार किया.

अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि दीपक सिंह को विदेश में बैठे उसके आकाओं ने निर्देश दिया था कि वह लंबे समय तक मुंबई में रहे, ताकि अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर के बाहर गोलीबारी की योजना को अंजाम दिया जा सके.

वसूली के लिए करनी थी गोलीबारी

दिल्ली पुलिस (स्पेशल सेल) के डिप्टी कमिश्नर नार्रा चैतन्य ने बताया कि विकास एक गैंगस्टर के निर्देश पर मुंबई से दिल्ली आया था. उसका मकसद एक व्यवसायी और अभिनेता को निशाना बनाकर जबरन वसूली के लिए गोलीबारी करना था. दीपक को बाद में उसके साथ शामिल होना था, लेकिन हमले की योजना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने विकास को पकड़ लिया. विकास की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुंबई में दीप का पता लगाया, जो कथित तौर पर संधू की हत्या के बाद वहां छिपा हुआ था.

1984 में बिग बी की कथित टिप्पणी को लेकर था विवाद

पुलिस के मुताबिक, गैंगस्टर ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों को लेकर बच्चन की कथित टिप्पणियों के कारण उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की थी. हालांकि, अभिनेता ने इन आरोपों से इन्कार किया है और कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी कभी नहीं की.

यहां पर बता दें कि 12 नवंबर को मुंबई में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था. दरअसल, एक ईमेल के जरिए पूरे शहर में बम धमाकों की धमकी दी गई थी. इस धमकी में ‘जलसा’ (बच्चन का घर), एयरपोर्ट, मेयर का कार्यालय और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एक शाखा को निशाना बनाने की बात कही गई थी.

ईमेल के जरिये दी गई थी धमकी

एक अधिकारी ने बताया कि यह ईमेल सुबह 10:52 बजे ‘reduak079@gmail.com’ नाम के अकाउंट से भेजा गया था. यह ईमेल PNB मुंबई के जोनल ऑफिस, कफ परेड स्थित लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) और दक्षिण मुंबई के ज़वेरी बाज़ार स्थित बैंक की शाखा को भेजा गया था. इससे पहले 6 नवंबर और 23 अक्टूबर को भी अमिताभ बच्चन को लेकर इसी तरह की धमकियां मिली थीं. बम की धमकियों के बाद अभिनेता अपने घर के बाहर प्रशंसकों के साथ होने वाली अपनी साप्ताहिक मुलाकात के लिए एक बुलेटप्रूफ कांच के घेरे के अंदर पहुंचे.