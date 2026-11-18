Amitabh Bachchan Death Threat: प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को एक नई धमकी दी है. एक्टर को भेजे गए एक संदेश में पन्नू ने ‘बच गए या फंस गए’ शब्दों का इस्तेमाल किया और अपने समर्थकों से 19 नवंबर से 27 नवंबर के बीच मुंबई में बच्चन के आवास ‘जलसा’ के बाहर इकट्ठा होने को कहा है. पन्नू ने अमिताभ बच्चन के घर के बाहर ‘खालिस्तान जलसा’ आयोजित करने पर 11 लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की है. यह धमकी 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान अमिताभ बच्चन द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों से जुड़ी है, जिनका अभिनेता कई बार खंडन कर चुके हैं.

बिग बी पर क्या हैं पन्नू के आरोप

यहां पर बता दें कि पन्नू और SFJ ने बार-बार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया है कि 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने भड़काऊ नारे लगाए थे. ये आरोप इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा से जुड़े हैं.

अमिताभ बच्चन को खालिस्तानी समूह से मिली धमकी

पन्नू ने अब वर्ष 1984 की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुंबई के सिख समुदाय से बच्चन के घर के बाहर इकट्ठा होने के लिए कहा है. इस नई धमकी ने अभिनेता पर लगे पुराने आरोपों की ओर फिर से ध्यान खींचा है. इससे पहले भी SFJ ने अमेरिकी अदालतों में अमिताभ बच्चन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की थी. उनका आरोप है कि 31 अक्टूबर 1984 को बिग ने सिखों के खिलाफ हिंसा भड़काई थी. यह मामला तब भी चर्चा में आया था जब गायक दिलजीत दोसांझ ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के सेट पर अमिताभ बच्चन के पैर छुए थे.

1984 के आरोपों पर अमिताभ बच्चन ने क्या कहा है?

वहीं, अमिताभ बच्चन ने उन आरोपों का बार-बार खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने 1984 के दंगों के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए या हिंसा को बढ़ावा दिया. नवंबर 2011 में, अभिनेता ने सिखों के सर्वोच्च धार्मिक केंद्र, अकाल तख्त को एक औपचारिक पत्र लिखकर इन आरोपों को खारिज कर दिया. यह पत्र शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के मुंबई स्थित एक सदस्य के माध्यम से जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह को भेजा गया था. यह पत्र तब आया जब सिख समुदाय के कुछ वर्गों ने आनंदपुर साहिब में ‘विरासत-ए-खालसा’ के उद्घाटन समारोह में बच्चन को आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई थी.

अमिताभ ने बयान का किया खंडन

अपने पत्र में अमिताभ बच्चन ने इन आरोपों को बेबुनियाद, गैर-जिम्मेदाराना और पूरी तरह से निराधार बताया. उन्होंने यह भी कहा कि इन दावों से उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचा है और इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कभी भी सिख समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा.

1984 के सिख-विरोधी दंगों के बारे में अमिताभ बच्चन ने क्या कहा?

उसी पत्र में, बच्चन ने सिखों के खिलाफ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की और इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया. उन्होंने लिखा कि सिखों के खिलाफ हुई हिंसा हमारे देश के इतिहास में हमेशा एक कलंक और एक काला दौर बनी रहेगी. अभिनेता ने सिख समुदाय के प्रति अपना सम्मान जताने के लिए अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि अपनी मां तेजी कौर सूरी की ओर से वे जन्म से आधे सिख हैं. उन्होंने अपने नाना की एक तस्वीर भी संलग्न की, जिसमें वे पगड़ी पहने हुए हैं. अमिताभ बच्चन ने आगे कहा कि उनकी परवरिश ऐसी रही है कि उनके लिए इस समुदाय के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना असंभव है.