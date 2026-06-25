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अमिताभ बच्चन की एक्ट्रेस, जिसने 33 की उम्र में छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री; आज है 120 करोड़ के एम्पायर की मालकिन!

perizad zorabian: अमिताभ बच्चन संग स्क्रीन शेयर करने वाली इस एक्ट्रेस ने शादी के बाद क्यों बनाई फिल्मों से दूरी? जानिए गुमनामी के बाद कैसे खड़ा किया 120 करोड़ का बिजनेस साम्राज्य.

By: Shivani Singh | Published: June 25, 2026 5:55:32 PM IST

अमिताभ बच्चन संग स्क्रीन शेयर करने वाली इस एक्ट्रेस ने शादी के बाद क्यों बनाई फिल्मों से दूरी?
अमिताभ बच्चन संग स्क्रीन शेयर करने वाली इस एक्ट्रेस ने शादी के बाद क्यों बनाई फिल्मों से दूरी?


Amitabh Bachchan-Perizad Zorabian: फिल्म इंडस्ट्री में हर दिन नए एक्टर आते हैं. कुछ सफल होते हैं, तो कुछ समय की दौड़ में पीछे छूटकर गुमनामी में खो जाते हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस बॉलीवुड में आईं और दिग्गज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने एक्टिंग करियर छोड़कर बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का फैसला किया. आज वह करोड़ों के बिजनेस एम्पायर की मालकिन हैं और सिनेमा की दुनिया से दूर हैं.

ये एक्ट्रेस हैं पेरिज़ाद ज़ोराबियन, जो अब फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं. एक समय था जब उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन दुर्भाग्य से, वह बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाईं, जबकि उस दौर में हिंदी सिनेमा में नई तरह की कहानियां आ रही थीं. इसी दौरान बॉलीवुड कॉलिंग नाम की फिल्म रिलीज़ हुई. इसमें नवीन निश्चल और ओम पुरी जैसे स्टार्स थे जिनके साथ पेरिज़ाद ने डेब्यू किया. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसने चर्चा ज़रूर बटोरी. पेरिज़ाद ने मॉडलिंग से अपना सफ़र शुरू किया था और फेयरनेस क्रीम के विज्ञापनों में नजर आई थीं, जिसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने सिनेमा में कदम रखा और डेब्यू किया.

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अमिताभ बच्चन के साथ काम किया

डेब्यू के बाद पेरिज़ाद ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका सबसे यादगार प्रोजेक्ट अमिताभ बच्चन के साथ था. 2005 में उन्होंने उनके साथ फिल्म एक अजनबी में काम किया. इस फिल्म में कई कलाकार थे और पेरिज़ाद उन स्टार्स में से एक थीं जिन्होंने बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की थी. हालांकि पेरिज़ाद को उनकी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ मिली, लेकिन फिल्म बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई. हिंदी सिनेमा में उनका करियर छोटा लेकिन यादगार रहा. 2003 में, वह विक्टर बनर्जी के साथ फिल्म जॉगर्स पार्क में नजर आईं; इस फिल्म को सुभाष घई ने लिखा था.

33 साल की उम्र में शादी के बाद बॉलीवुड छोड़ा

फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहने के बावजूद, पेरिज़ाद ने फ़िल्मों को अलविदा कहने का फ़ैसला किया. 33 साल की उम्र में शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली. 2006 में, उन्होंने बिज़नेसमैन बोमन रुस्तम ईरानी से शादी की. ध्यान रहे कि ये एक्टर बोमन ईरानी नहीं हैं. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उनके पति चाहते थे कि शादी के बाद वे ज़्यादा यात्रा न करें, हालांकि उन्हें सैद्धांतिक रूप से उनके आने-जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी. आख़िरकार, पेरिज़ाद ने परिवार पर ध्यान देने के लिए फ़िल्मों में काम करना छोड़ दिया. इस दौरान, उन्होंने कई बड़ी फ़िल्मों के ऑफ़र ठुकरा दिए, जिनमें सुभाष घई के प्रोजेक्ट्स और फ़िल्म सलाम-ए-इश्क़ शामिल थीं.

120 करोड़ की कंपनी की मालकिन

पेरिज़ाद ज़ोराबियन ने अपने पिता की कंपनी की कमान संभालने का फ़ैसला किया. उन्होंने एक छोटे स्तर पर शुरू हुए इस बिज़नेस को बहुत बड़े ऑपरेशन में बदल दिया. द इंडियन एक्सप्रेस* के अनुसार, पेरिज़ाद ने बताया कि उनकी कंपनी में 700 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और इसका सालाना टर्नओवर लगभग 120 करोड़ है. इस वेंचर के ज़रिए उन्होंने खुद को एक सफल बिज़नेसवुमन के तौर पर स्थापित किया है. 

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