अच्छा खेला ‘अभिषेक बच्चन’, भारत की जीत पर बिग बी ने ली शोएब अख्तर की चुटकी, कह दिया कुछ ऐसा
भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल 2025 ने सबको चौंका दिया, खासकर अमिताभ बच्चन के मज़ेदार ट्वीट ने हँसी और हैरानी दोनों फैला दी, आखिर क्यों इंडिया की जीत पर बिग बी ने दी अभिषेक को बधाई

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: September 29, 2025 1:55:19 PM IST

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल संडे रात को खेला गया था.  जिसने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था मैच का हर पल और हर मूवमेंट ने सांस रोक रखी थी लोग भारत की जीत का इंतजार कर रहे थे.  इसी बीच बॉलीवुड के महानायक का अमिताभ बच्चन की मैच देखने के लिए टीवी के सामने थे.  भारत की जीत के बाद बिग बी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने पाकिस्तान टीम पर तंज भी कस दिया.भारत ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत पाई.  अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा – T 5516(i) – जीत गये !!. well played ‘Abhishek Bachchan’ .. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना batting bowling fielding किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !!बोलती बंद !! जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!!

शोएब अख्तर की स्लिप और जमकर हुई ट्रोलिंग 

पूर्व पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर मैच से पहले एक शो में गए थे जहां उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी.  शोएब ने अभिषेक शर्मा का नाम न लेकर अभिषेक बच्चन का नाम ले दिया था। इस गलती को फैंस में तुरंत पकड़ लिया और जमकर उन्हें ट्रोल किया इस पर खुद अभिषेक शर्मा ने मजे लेते हुए लिखा सर पूरे सम्मान से, मत सोचिए कि वह यह मैनेज भी कर पाएंगे मैं तो क्रिकेट खेलने में अच्छा भी नहीं हूं. इस मजाक ने सोशल मीडिया पर फैंस को बहुत हंसाया.

सदी के महानायक ने मनाया जश्न

भारत की जीत के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने अंदाज में जश्न मनाया, बिग बी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और वह ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. बिग बी ने इस पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा की “पाकिस्तान टीम बिना बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फील्डिंग किए ही लड़खड़ा गई. साथ ही उन्होंने अभिषेक बच्चन का नाम लेकर शोएब अख्तर की गलती का मजाक उड़ाया.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया रिएक्शंस

अमिताभ बच्चन के अलावा बॉलीवुड के कई सारे सुपरस्टार ने इस जीत का जश्न मनाया. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लिखा-What a match tonight! India showed grit, fire & heart. Unbeaten champions! You make us all proud #indvspak2025 #AsiaCupFinal

