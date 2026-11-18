Amitabh Bachchan Bach Gaye Post: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की सोशल मीडिया पोस्ट कई बार अपने छोटे से संदेश के कारण भी चर्चा में आ जाती हैं. हाल ही में उनकी ‘बच गए’ वाली पोस्ट ने फैंस के बीच ऐसी ही उत्सुकता पैदा कर दी थी. बिना किसी संदर्भ के लिखे गए इन दो शब्दों को देखकर लोग तरह-तरह के कायस लगाने लगे. कुछ यूजर्स ने इसे एक्टर की सुरक्षा से जुड़ी खबरों से भी जोड़ दिया था. लेकिन, अब खुद अमिताभ ने एक नई पोस्ट के जरिए इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है.

पैंट की बेल्ट टूटी तो बांधना पड़ा नाड़ा

18 नवंबर को, अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ‘बच गए’ क्यों लिखा. अपने खास अंदाज में, अमिताभ ने लिखा कि KBC के शूट पे पैंट की बेल्ट टूट गई, जल्दी से नाड़ा बांध लिया- ‘बच गए’. इस खुलासे से यह साफ हो गया कि पहले वाला पोस्ट किसी सिक्योरिटी घटना से जुड़ा नहीं था, बल्कि शूटिंग के दौरान हुई एक मज़ेदार घटना से जुड़ा था.

T 5850 – KBC शूट पे pant की belt टूट गई, जल्दी से नाड़ा बाँध लिया – ‘बच गए ‘ — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 18, 2026

सिक्योरिटी चिंताओं के बीच इस पोस्ट ने चिंता बढ़ा दी

असल में, अमिताभ का यह रहस्यमयी पोस्ट ऐसे समय में आया जब उनकी सिक्योरिटी की खबरें सुर्खियां बन रही थीं. उनके मुंबई वाले घर, ‘जलसा’ के बारे में एक कथित बम की धमकी वाले ईमेल में आने की खबरें सामने आई थीं. इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने संबंधित जगहों की जांच की, लेकिन तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली. इस बीच, 1 नवंबर को जब अमिताभ बच्चन अपने घर के बाहर फैंस का स्वागत करने पहुंचे, तो उन्हें सिक्योरिटी के लिए लगे बुलेटप्रूफ ग्लास के पीछे देखा गया. इस फोटो ने भी काफी चर्चा बटोरी. ऐसे में, उनके ‘बच गए’ पोस्ट ने कई लोगों को इसे सिक्योरिटी इंसिडेंट से जोड़ने पर मजबूर कर दिया.

यूजर्स ने अमिताभ के पोस्ट पर प्रैंक किया

अब, एक्टर की सफाई के बाद, सोशल मीडिया यूजर्स भी मजाकिया अंदाज में रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ ने उनकी बेल्ट की क्वालिटी पर सवाल उठाए, तो कुछ ने लैनयार्ड बांधने की बात पर मज़ाक उड़ाया. एक यूजर ने लिखा, यह पहली बार है जब मैंने सुना है कि पैंट में लैनयार्ड होते हैं. दूसरे ने अमिताभ को अपनी पैंट और अपना ख्याल रखने की सलाह दी.