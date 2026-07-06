अमिताभ बच्चन ने एक ही रात में खर्च किए 15 करोड़, ‘मैं यूपी से हूं’ कहकर लिया ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जमीन खरीदने वाले पहले सेलिब्रिटी हैं. उन्होंने जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ‘द सरयू’ प्रोजेक्ट में 10,000 स्क्वायर फीट का अपना पहला प्लॉट खरीदा था. तब से, वह मंदिर वाले शहर में अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं. हाल ही में एक इवेंट में, ‘द हाउस ऑफ़ अभिनंदन लोढ़ा’ के फाउंडर और CMD अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि एक्टर ने अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए उन्हें खुद फोन किया था.

‘हिंदुस्तान टाइम्स’ से बात करते हुए लोढ़ा ने बताया कि जब वह 2023 में ऑस्ट्रेलिया में थे तो बच्चन ने उनसे सुबह करीब 3 बजे संपर्क किया. उन्होंने कहा, “कुछ मिस्ड कॉल आए थे और उसके बाद एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, ‘मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कृपया सुविधा होने पर वापस कॉल करें.’ मैं तुरंत उठा और उन्हें वापस कॉल किया.”

उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने मुझसे कहा, ‘अभिनंदन-जी, मैं यूपी से हूं और अयोध्या में जमीन खरीदना चाहता हूं.’ मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि हम उनके लिए यह काम कर देंगे.” यह दिग्गज अभिनेता उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं.

अमिताभ बच्चन द्वारा डील की कीमत तय करने और एक दिन के भीतर पैसे ट्रांसफर करने के बारे में बताते हुए लोढ़ा ने कहा “मैंने जवाब दिया, ‘मैं आपसे कीमत के बारे में कैसे बात कर सकता हूं?’ उन्होंने बताया कि वह 15,000 वर्ग फुट जमीन खरीदना चाहते हैं और मैंने उन्हें बताया कि इसकी कीमत लगभग ₹15 करोड़ होगी अगले ही दिन, उन्होंने मुझे ₹15 करोड़ ट्रांसफर कर दिए.”

अयोध्या में अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टीज

अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में अपनी रियल एस्टेट होल्डिंग्स को काफी बढ़ाया है. ‘द सरयू’ प्रोजेक्ट में अपनी शुरुआती खरीद के बाद, एक्टर ने राम मंदिर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर एक बड़ा 54,454 स्क्वायर-फीट का प्लॉट अपने पिता के ‘हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट’ के नाम पर खरीदा. मार्च 2026 में उन्होंने तिहुरा मांझा इलाके में 2.67 एकड़ जमीन का सौदा भी पक्का किया जिसकी कीमत ₹35 करोड़ थी.

अमिताभ बच्चन के अलावा, रणबीर कपूर के पास भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जमीन का एक प्लॉट है जो भगवान राम की जन्मभूमि है. एक्टर ने वहां जमीन खरीदने के लिए ‘द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा’ (HoABL) के प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘द सरयू’ में निवेश किया. 2,134 स्क्वायर-फीट के इस प्लॉट के सौदे की कीमत लगभग ₹3.31 करोड़ थी.