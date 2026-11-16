बुलेटप्रूफ शीशा भी… जलसा के बाहर गोलीबारी की साजिश? अमिताभ-अभिषेक को धमकी और 200 साथियों के दावे से मचा हड़कंप

Amitabh Abhishek Bachchan Death Threat: बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है. कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के नाम से किए गए एक पोस्ट में दोनों अभिनेताओं का निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है. पोस्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस की ओर से उसके दो कथित साथियों को गिरफ्तार किए जाने के बावजूद मुंबई में बनाई गई योजना पर कोई असर नहीं पड़ा है.

सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा गया था?

कथित पोस्ट में, गोल्डी ढिल्लों ने विकास ठाकुर और दीपक सिंह की गिरफ्तारी का ज़िक्र करते हुए कहा कि इससे उसके प्लान नहीं रुकेंगे. पोस्ट में दावा किया गया था कि उसके करीब 200 साथी मुंबई में एक्टिव हैं. इसमें सिख समुदाय के खिलाफ कथित बयान देने वालों को टारगेट करने की भी चेतावनी दी गई थी.

पोस्ट में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का नाम भी लिया गया था, उनकी सिक्योरिटी को खतरा बताते हुए कहा गया था कि बुलेटप्रूफ ग्लास या दूसरे सिक्योरिटी उपाय उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे. गैंगस्टर के नाम पर मैसेज में 1984 के सिख विरोधी दंगों का भी ज़िक्र था. पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि उस हिंसा के लिए ज़िम्मेदार लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा.

दिल्ली में दो संदिग्ध शूटर गिरफ्तार

यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया. उनकी पहचान जालंधर, पंजाब के रहने वाले विकास ठाकुर उर्फ ​​विक्की और तरनतारन के रहने वाले दीपक सिंह उर्फ ​​दीप के तौर पर हुई है.

जांच एजेंसियों को शक है कि दोनों मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर गोलीबारी की कथित साज़िश का हिस्सा थे. जांच में दिल्ली के एक बिज़नेसमैन को जबरन वसूली के लिए गोली मारने की योजना की भी संभावना देखी जा रही है.

अमिताभ बच्चन कड़ी सुरक्षा में फैंस से मिले

धमकियों की खबरों के बीच, अमिताभ बच्चन 15 नवंबर को अपने घर जलसा के बाहर अपने फैंस से मिले. हर रविवार की तरह, उन्होंने अपने घर के बाहर जमा फैंस का अभिवादन किया. उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे.