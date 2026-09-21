दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने

नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता के बाद, फिल्म की टीम ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की. इस मुलाकात में निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या भी मौजूद थे. अमित शाह ने मेकर्स की प्रशंसा की.

अमित शाह ने शेयर की तस्वीर

गृहमंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटल हैंडल पर फिल्म ‘हनुमान अंश’ की टीम के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं. ट्वीट करते हुए अमित शाह ने कैप्शन में लिखा, ‘आज नई दिल्ली में बाबा नीब करौरी जी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ के कलाकारों से भेंट की. बाबा नीब करौली जी की आध्यात्मिक यात्रा और हनुमान जी के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को सिनेमा के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने के इस सराहनीय प्रयास के लिए फिल्म की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई.’

आज नई दिल्ली में बाबा नीब करौरी जी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ के कलाकारों से भेंट की। बाबा नीब करौरी जी की आध्यात्मिक यात्रा और हनुमान जी के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को सिनेमा के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने के इस सराहनीय प्रयास के लिए फिल्म की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। pic.twitter.com/Ma5TKifWQ9 — Amit Shah (@AmitShah) September 21, 2026

फिल्म के बारे में हुई बातचीत

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान, गृह मंत्री ने नीम करोली बाबा के बारे में, जिन पर यह फिल्म आधारित है, अत्यंत सम्मान के साथ बात की और भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में अपना ज्ञान साझा किया. उन्होंने फिल्म निर्माताओं को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कहानियों को पर्दे पर लाते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया. विशाल के साथ निर्माता महावीर जैन भी मौजूद थे, जिन्होंने शाह को गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और विरासत पर आधारित अपनी आगामी फिल्म ‘रामबोला’ के बारे में बताया.

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