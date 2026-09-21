Home > मनोरंजन > दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने

दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने

Hanuman Ansh Team Meets With Amit Shah: फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता प्राप्त कर रही है. फिल्म की पूरी टीम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी आई सामने.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 21, 2026 6:12:30 PM IST

हनुमान अंश की टीम ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात
हनुमान अंश की टीम ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात


नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता के बाद, फिल्म की टीम ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की. इस मुलाकात में निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या भी मौजूद थे. अमित शाह ने मेकर्स की प्रशंसा की. 

अमित शाह ने शेयर की तस्वीर

गृहमंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटल हैंडल पर फिल्म ‘हनुमान अंश’ की टीम के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं. ट्वीट करते हुए अमित शाह ने कैप्शन में लिखा, ‘आज नई दिल्ली में बाबा नीब करौरी जी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ के कलाकारों से भेंट की. बाबा नीब करौली जी की आध्यात्मिक यात्रा और हनुमान जी के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को सिनेमा के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने के इस सराहनीय प्रयास के लिए फिल्म की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई.’

You Might Be Interested In

फिल्म के बारे में हुई बातचीत

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान, गृह मंत्री ने नीम करोली बाबा के बारे में, जिन पर यह फिल्म आधारित है, अत्यंत सम्मान के साथ बात की और भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में अपना ज्ञान साझा किया. उन्होंने फिल्म निर्माताओं को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कहानियों को पर्दे पर लाते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया. विशाल के साथ निर्माता महावीर जैन भी मौजूद थे, जिन्होंने शाह को गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और विरासत पर आधारित अपनी आगामी फिल्म ‘रामबोला’ के बारे में बताया.

यह खबर भी पढ़ें: Mithu Mukherjee: कौन थीं मिथु मुखर्जी? जिनका 71 की उम्र में हुआ निधन, बंगाली सिनेमा में शोक की लहर

Tags: amit shahHanuman Ansh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!

September 20, 2026

‘पति पत्नी और पंगा 2’ में दिखेंगी ये स्टार जोड़ियां!

September 20, 2026

कौन हैं आयशा कपूर? जो 17 साल बाद बॉलीवुड में...

September 20, 2026

ईशा कोप्पिकर की प्रेम कहानी है काफी दिलचस्प

September 20, 2026

ग्रामीण इलाकों में कौन सी योजनाएं हैं?

September 20, 2026

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026
दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने
दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने
दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने
दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने
दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने