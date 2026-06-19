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‘चाकू घोंपकर मारूंगा’, काला हिरण का टीजर देख भडक गया Salman Khan का फैन; डायरेक्टर को दे डाली जान से मारने की धमकी

Amit Jani Receives Death Threat: हिंदी फिल्म निर्माता अमित जानी इन दिनों ‘काला हिरण’ फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्हें एक धमकी भरा ऑडियो मिला है, जिसमें शख्स खुद को सलमान खान का फैन बताकर जान से मारने की धमकी देता है.

By: Preeti Rajput | Published: June 19, 2026 10:51:45 AM IST

काला हिरण का टीजर देख भडक गया Salman Khan का फैन
काला हिरण का टीजर देख भडक गया Salman Khan का फैन


Amit Jani Receives Death Threat: बॉलीवुड सिनेमा के मशहूर प्रोड्यूसर अमित जानी की फिल्म‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ साल 2026 की सबसे ज्यादा विवादित फिल्म बन गई है. इस फिल्म को लेकर हर दिन कोई न कोई नया विवाद सामने आ जाता है. इन विवादों का असर फिल्म की रिलीज पर भी देखने को मिल सकता है. एक तरफ कुछ लोग बडे पर्दे पर फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस फिल्म के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं. इस बीच अमित जानी को जान से मारने की धमकी भी मिल गई है. 

अमित जानी को मिली जान से मारने की धमकी 

कुछ घंटे पहले अमित जानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऑडियो क्लिप शेयर की है. जिसमें एक शख्स उन्हें जान से मारने की धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है. वह खुद को सलमान खान का बडा फैन बता रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. ऑडियो में युवक अपना नाम मिथुन बता रहा है. उसने प्रड्यूसर से कहा कि वह इस फिल्म को बंद कर दें, नहीं तो वह मुंबई आकर उनको मौत के घाट उतार देगा. इस ऑडियो के साथ अमित ने कैप्शन भी शेयर किया है. 

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ऑडियो इंस्टाग्राम पर हो रहा वायरल 

अमित जानी ने कैप्शन में लिखा कि ‘3 दिन में मारने की धमकी दे रहा है , 3 दिन में 3 लाख बार @hmoindia @policerajasthan @jodhpurpolice से टैग करके डिमांड करो कि इस सलमान खान की नाजायज औलाद को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से उठाकर लाया जाए.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘सलमान खान के छपरी , धमकीबाज, क्रिमिनल फैन इस तरह से हजारो धमकी दे चुके है लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है इससे उसका Being Human छवि को नुकसान नहीं हो रहा है जबकि काला हिरण रुकवाने के लिए ऐसे बावला हुआ पडा है जैसे हिरण शब्द पे उसके बाप का पेटेंट हो, मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग डालना नहीं चाहता था.’ 

अमित जानी ने अंत में लिखा कि ‘लेकिन मैं देश को बताना चाहता हूं कि मैं धमकी की जो शिकायत कर रहा हूं वे शिकायत खोखली नहीं है असल में ऐसे हजारों कॉल मुझे रात दिन आते है. एक आदमी जो ना लॉरेंस गैंग का हिस्सा है ना सलमान का बंधुआ मजदूर उसको फिल्म बनाने पे हजारों धमकी आएगी तब भी वो किसी को शिकायत नहीं करेगा क्या ? फिल्मों में अच्छी अच्छी बात करके पैसा कमाने वाले फ्लॉप एक्टर असल जिंदगी में कैसे लोगो को धमकाने का टेंडर देते है.’

‘काले हिरण’ को लेकर हो रहा विवाद 

सलमान खान के 1998 के काले हिरण शिकार केस पर बनी फिल्म काला हिरण को लेकर विवाद बढता ही जा रहा है. कुछ दिनों पहले, जब मशहूर एक्टर गोविंद नामदेव ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया था, यह दावा करते हुए कि जिस फिल्म का प्रमोशन हो रहा है वह उस फिल्म से अलग है जिसमें उन्होंने पहले काम किया था, प्रोड्यूसर अमित जानी ने भी एक्टर को चेतावनी दी थी.

रिलीज और प्रमोशन रोकने की अर्जी

हालांकि मेकर्स ने काला हिरण में सलमान खान का नाम इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिल्म के फर्स्ट-लुक टीजर में अयान खान नाम का एक कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसका लुक और पर्सनैलिटी सुपरस्टार से मिलती-जुलती लगती है. टीजर में गोविंद नामदेव भी हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में सलमान खान के साथ कई फिल्मों में स्क्रीन शेयर किया है. यह कथित धमकी का दावा फिल्म को लेकर बढती कानूनी लडाई के बीच आया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में सलमान खान की फिल्म की रिलीज और प्रमोशन रोकने की अर्जी पर मेकर्स को नोटिस जारी किया है, जिसकी अगली सुनवाई 19 जून को होनी है.

Tags: Amit JaniBharat S Shrinatekala hiran
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