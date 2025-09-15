खून से लिखी चिट्ठी… मंदिर में फोटो से की शादी, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पागल हो गया था एक फैन, करी दीवानगी की हद पार
Home > मनोरंजन > खून से लिखी चिट्ठी… मंदिर में फोटो से की शादी, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पागल हो गया था एक फैन, करी दीवानगी की हद पार

खून से लिखी चिट्ठी… मंदिर में फोटो से की शादी, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पागल हो गया था एक फैन, करी दीवानगी की हद पार

हम आपको बताने जा रहे हैं उस बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में, जो 50 साल की हो चुकी है और उन्होंने आज तक शादी नहीं की हैं। एक्ट्रेस का नाम कई स्टार्स और बिजनेसमैन के साथ जुड़ चुका हैं। वहीं एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग भी इतनी ज्यादा है कि एक फैन ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली थी।

By: chhaya sharma | Last Updated: September 15, 2025 4:00:02 PM IST

Amisha Patel fan madly in love with her
Amisha Patel fan madly in love with her

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारें में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं, जिनकी उम्र 50 साल है और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग, तो इतनी ज्यादा है कि एक फैन ने तो उनकी फोटो से शादी कर ली थी. 

अमीषा पटेल ने अभी तक नहीं की शादी (Amisha Patel Is Not Married Yet)

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की, जिनकी उम्र  50 साल हो चुकी है, लेकिन एक्ट्रेस आज भी बोल्डनेस और हॉटनेस में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं. अमीषा पटेल ने साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म ‘कहो न प्यार है’ (Kaho Naa… Pyaar Hai) से डेब्यू किया था और तहलका मचा दिया था. एक्ट्रेस इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करती नजर आई थी और उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. इसके बाद अमीषा पटेल ने साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म ‘गदर’ में सकीना के किरदार से सभी को दीवाना बना दिया था. फिल्म में उनके साथ सनी देओल भी अहम किरदार में नजर आए थे. 

फैंस ने की थी अमीषा पटेल की फोटो से शादी (Fans Married Amisha Patel’s Photo)

लंबे फिल्मी करियर में अमीषा पटेल का नाम कई स्टार्स और बिजनेसमैन के साथ जुड़ चुका है. वहीं एक्ट्रेस के फैंस भी उनपर जान वारते हैं. अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ को दिए इंटरव्यू में अपने फैंस की दीवानगी के बारे में बात करते हुए बताया था कि- मेरे काफी ज्यादा फैंस है, जो उनसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और कई तो ऐसे हैं थे कि मेरी तस्वीर मंदिरों और चर्चों में ले जाते थे और उससे शादी करते थे… ऐसा मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो मुझे लेटर भी भेजते थे. जिसमें माला पहने और सिंदूर लगे फोटो होती थी.

 अमीषा पटेल की नेटवर्थ (Ameesha Patel Net Worth)

बता दें कि अमीषा पटेल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हमेशा फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, उनके बोल्ड और सेक्सी अंदाज को लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं, जितना उनके बॉलीवुड में कदम रखने के दौरान किया था। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर करीबन 5.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अमीषा पटेल काफी ज्यादा अमीर हैं, उनकी नेटवर्थ की बात करें, तो अमीषा पटेल 28,00,00,000 रुपये की मालकि हैं। 

Tags: Ameesha Patelameesha patel blood lettersameesha patel fan followingameesha patel marriageameesha patel networth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
खून से लिखी चिट्ठी… मंदिर में फोटो से की शादी, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पागल हो गया था एक फैन, करी दीवानगी की हद पार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

खून से लिखी चिट्ठी… मंदिर में फोटो से की शादी, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पागल हो गया था एक फैन, करी दीवानगी की हद पार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खून से लिखी चिट्ठी… मंदिर में फोटो से की शादी, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पागल हो गया था एक फैन, करी दीवानगी की हद पार
खून से लिखी चिट्ठी… मंदिर में फोटो से की शादी, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पागल हो गया था एक फैन, करी दीवानगी की हद पार
खून से लिखी चिट्ठी… मंदिर में फोटो से की शादी, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पागल हो गया था एक फैन, करी दीवानगी की हद पार
खून से लिखी चिट्ठी… मंदिर में फोटो से की शादी, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पागल हो गया था एक फैन, करी दीवानगी की हद पार