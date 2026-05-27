बैन विवाद के बीच ‘जीवन के उद्देश्य’ की तलाश में रणवीर सिंह, सद्गुरु ने दिया ‘धुरंधर’ अभिनेता को अनूठा जवाब, गदगद हुए एक्टर

Ranveer Singh and Sadguru Viral Video: जहां धुरंधर और धुरंधर 2 की सफलता ने रणवीर सिंह को करियर के सबसे सफल शिखर पर पहुंचा दिया, वहीं ‘डॉन 3’ विवाद के बाद लगे बैन ने एक्टर को मानसिक तौर पर आहत किया है.

हाल ही में रणवीर सिंह जीवन दर्शन की तलाश में सद्गुरु की शरण में पहुंचे. उन्होंने सद्गुरु से जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछा और सद्गुरु का जवाब सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े.

रणवीर सिंह और सद्गुरु की मुलाक़ात

हाल ही में जग्गी वासुदेव यानी सद्गुरु के इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रणवीर सिंह और सद्गुरु बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. बातचीत के दौरान वह सद्गुरु से कहते हैं, ‘जब मैं यहां आ रहा था तो फैंस से पूछा कि आपसे क्या सवाल करूं?’ तो लोगों ने कहा कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है, यह सवाल आपसे पूछना चाहिए.’

इस सवाल के जवाब में सद्गुरु ने कहा, ‘जब आप पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो असल में आप यह पूछ रहे होते हैं कि जीवन का क्या उपयोग है.’ सद्गुरु आगे कहते हैं, ‘ जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है; जीवन आपकी बुद्धि से कहीं अधिक बड़ी परिघटना है.’

सद्गुरु के जवाब पर रणवीर सिंह का रिएक्शन

सद्गुरु का जवाब सुनकर रणवीर सिंह पहले मुस्कुराए और फिर हंसने लगे. वो सद्गुरु की बातों से सहमत और संतुष्ट नजर आ रहे थे. इस मुलाकात के दौरान रणवीर का लुक भी काफी वायरल हुआ. सद्गुरु से हुई इस मुलाकात में उन्होंने सफेद कुर्ता-पजामा और काला नेहरू कोट पहना था, जो उनपर बेहद फब रहा था.

रणवीर सिंह पर क्यों लगा बैन

जब रणवीर सिंह ने ‘डॉन 3’ को अचानक छोड़ दिया तो उनके और फरहान अख्तर के बीच का विवाद लगातार बढ़ने लगा. यह मामला फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के पास पहुंच गया क्योंकि फरहान अख्तर ने यहां पर रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. FWICE द्वारा इस मामले में रणवीर सिंह को लगातार तीन नोटिस जारी किए गए लेकिन जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें बैन कर दिया गया. FWICE ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रणवीर सिंह पर बैन की बात साझा की थी.