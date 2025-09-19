‘किसी को भनक तक नहीं लगी’… Ameesha Patel ने चुपके से उठाया था इतना बड़ा कदम
Ameesha Patel Adopted Kids: हाल ही में, एक इंटरव्यू के दौरान मीशा पटेल ने बताया कि उन्होंने चुपचाप बच्चों को गोद लिया है. वो उनकी पढ़ाई-लिखाई का पूरा खर्च उठाती हैं. अमीशा का ये इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 19, 2025 10:10:32 PM IST

Ameesha patel
Ameesha patel

Ameesha patel latest news: अभिनेत्री अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में खुलकर अपनी जिंदगी, पसंद और अहम फैसलों के बारे में बातें कीं. अमीषा ने जो कहा उसने सबको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने चुपचाप कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया है. उनकी जरूरतों को वो बेहद साइलेंटली पूरा करती हैं. उनकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर मेडिकल खर्च तक का ध्यान रखती हैं. ये सब इतना निजी तरीके से किया कि बच्चे खुद भी नहीं जानते कि अमीषा ने उन्हें ‘adopt’ किया है.    

रणवीर इलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा ने कहा कि बेशक उन्हें बच्चों से बहुत लगाव है. बचपन में उन्होंने भतीजों-भतीजियों के डायपर बदले हैं, उन्हें खिलाया है, सुलाया है. लेकिन, उन्होंने ये भी माना कि बच्चा पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उनके लिए वो जिम्मेदारी ले पाना आसान नहीं था. उन्होंने कहा कि मैं तो कहा करती थी कि मैं पूरी क्रिकेट टीम पैदा करूंगी.

लग्जरी आइटम्स का शौक

फैशन और लग्जरी आइटम्स की बात हो और अमीषा का नाम न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उनके लिए बैग्स और लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि Birkin, Rolls-Royce की तरह हैं. उनका कहना है कि उनके पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके पास बैग्स का कलेक्शन है. 16 साल की उम्र से उन्होंने बैग्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. इस बात का जिक्र अमीषा ने फराह खान से भी किया था, जब वो उनका हाउस टूर करने आई थीं. 

50 की उम्र में भी कुंवारी हैं अमीषा

पर्सनल लाइफ की बात करें तो  50 साल की अमीषा ने अभी तक शादी नहीं की है. उन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है से डेब्यू किया था. इसी फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था. वहीं, अमीषा की आखिरी फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई गदर 2. जिसके पहले पार्ट में भी अमीषा ही थीं, और फिल्म में उनका किरदार लोगों के जहन में आजतक बसा हुआ है. 

