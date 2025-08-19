Home > मनोरंजन > फिल्मों में रोमांस-घर में रॉयल्टी, Ameesha Patel की लग्जरी लाइफस्टाइल देख फैंस भी रह जाएंगे दंग

Ameesha Patel Luxury Lifestyle: अमीषा पटेल का मुंबई घर उनकी लाइफस्टाइल की तरह बेहद खास है। इसमें 400 डिजाइनर बैग्स, 100 से ज्यादा जूते और खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। गदर और कहो ना… प्यार है जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाली अमीषा का करियर और घर दोनों ही जबरदस्त हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 19, 2025 13:07:00 IST

Ameesha Patel Home Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल सिर्फ अपने अभिनय और खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने मुंबई स्थित घर की झलक दिखाई, जो उनकी पर्सनैलिटी और पसंद दोनों को बखूबी दर्शाता है। फैंस तो उनके घर की झलक देखते ही पागल से हो गए। इतना खूबसूरत और शाही अंदाज वाला घर शायद ही आपने पहले देखा हो।

घर में वुडन फ्लोरिंग, बड़ी-बड़ी खिड़कियां और धूप से भरी बालकनी है, जहां से समंदर का नजारा भी दिखता है। दीवारों पर उनकी तस्वीरें और मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन की दुर्लभ पेंटिंग्स लगी हैं, जो घर की शोभा बढ़ाती हैं।

अलमारी में सजे हैं ये ब्रांड्स

फैशन के मामले में भी उनका कलेक्शन किसी खजाने से कम नहीं। अमीषा के पास 300 से ज्यादा डिजाइनर बैग्स और सौ से ज्यादा ब्रांडेड जूतों का कलेक्शन है। Dior, Hermès, Louis Vuitton और Gucci जैसे ब्रांड उनके अलमारियों में सजे दिखाई देते हैं।

करियर और घर दोनों चमकदार

अमीषा पटेल का करियर भी उतना ही चमकदार रहा है। उन्होंने साल 2000 में कहो ना… प्यार है से डेब्यू किया था, जो सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद गदर: एक प्रेम कथा ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। हाल ही में,गदर 2 की सफलता ने फिर से उन्हें चर्चा में ला दिया। फिल्मों में उनकी इमेज एक ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेस की रही है और उनका घर भी उसी ग्लैमर को दर्शाता है।

