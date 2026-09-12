Ameesha Patel: सोने और हीरे जड़े गहने… अमीषा पटेल की मां के घर से 5 लाख की ज्वेलरी गायब, 9 महीनों की भागदौड़ के बाद नौकरानी गिरफ्तार

Ameesha Patel Family Jewellery Theft: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के परिवार से जुड़ी चोरी की खबर ने हैरान कर दिया है. मुंबई के चर्चगेट स्थित अभिनेत्री के माता-पिता के घर से करीब 5 लाख रुपये की सोने और हीरे की ज्वेलरी कथित तौर पर गायब हो गई. हैरानी की बात यह है कि मामला आज का नहीं, बल्कि जनवरी 2026 का बताया जा रहा है. परिवार की ओर से ज्वेलरी लौटाने के लिए नौकरानी से कई महीनों तक कथित तौर पर कहा गया, लेकिन जब ज्वेलरी वापस नहीं मिली तो मामला पुलिस तक पहुंचा. अब करीब 9 महीने बाद 12 सितंबर 2026 को मुंबई पुलिस ने नौकरानी को हवालात में डाल दिया है.

अमीषा पटेल की मां ने दर्ज कराई शिकायत

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अमीषा पटेल और उनके भाई अश्मित पटेल के माता-पिता का घर चर्चगेट इलाके में है. इसी घर से सोने और हीरे की ज्वेलरी चोरी होने की शिकायत अमीषा की मां आशा पटेल ने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. चोरी हुई ज्वेलरी की कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है. जिसमें, सोने और हीरे जड़े गहने गायब है.

जनवरी में हुई थी कथित चोरी

पुलिस जांच के मुताबिक, ज्वेलरी कथित तौर पर जनवरी 2026 में गायब हुई थी. परिवार को नौकरानी पर शक था. बताया जा रहा है कि आशा पटेल ने पिछले करीब 5-6 महीनों से उससे ज्वेलरी वापस करने और कथित चोरी की बात स्वीकार करने को कहा, लेकिन ज्वेलरी वापस नहीं की गई. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. शुरुआत में मामला अज्ञात महिला के खिलाफ दर्ज किया गया था. पुलिस की क्राइम डिटेक्शन टीम ने जांच आगे बढ़ाते हुए नौकरानी की पहचान की.

विरार से गिरफ्तार हुई नौकरानी

पुलिस ने 40 साल की सीमा विनोद घाटे को आरोपी गिरफ्तार किया है. वह करीब डेढ़ साल से अमीषा पटेल के माता-पिता के घर में नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी. पुलिस ने उसे विरार से गिरफ्तार किया है. कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उसे 15 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, कथित तौर पर चोरी हुई सोने और हीरे की ज्वेलरी अभी बरामद नहीं हुई है. जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि ज्वेलरी कहां है. साथ ही आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.