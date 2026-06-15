‘गदर’ में सनी देओल के साथ 18 साल के age गैप का अमीषा पटेल ने दिया जवाब, कहा, ‘स्क्रिप्ट की मांग थी एक्टर का मुझसे बड़ा होना’

विभाजन काल की प्रेम कहानियों को लिखना आसान नहीं होता और अनिल शर्मा की फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ भी इससे अलग नहीं थी. पच्चीस साल पहले एक फिल्म ने इतिहास रच दिया था, जिसमें बलिदान, अटूट प्रेम और युद्ध की भयावहता को मार्मिक ढंग से दर्शाया गया था.

सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत, सीमाओं और धर्म से परे प्रेम की यह कहानी जबरदस्त हिट रही. फिल्म की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, अमीषा पटेल ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि ‘गदर’ आज भी लोगों के दिलों में क्यों बसी है. साथ ही उन्होंने फिल्म में अपने और सनी देओल के बीच दिखने वाले एज गैप पर भी बात की.

फिल्म के बाद काफी व्यस्त हो गयी थीं अमीषा पटेल

एक विशेष बातचीत में, अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म के मेगा ब्लॉकबस्टर बनने के बाद हालात उनके लिए कितने व्यस्त हो गए थे. उन्होंने कहा, “जब फिल्म इतनी बड़ी हिट हो रही थी, तो इसे पूरे भारत में 100% ओपनिंग मिली. वह बहुत ही व्यस्त समय था क्योंकि उन दिनों हम साल में पांच फिल्में करते थे. इसलिए मैं दूसरी फिल्मों के सेट पर लगातार काम कर रही थी और मुझे यह समझने का भी समय नहीं मिला कि फिल्म कितनी बड़ी हिट हो गई है.”

अमीषा ने बताया कि कई फिल्म निर्माताओं ने ‘गदर’ साइन करने से पहले दो बार सोचने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा, “यह ‘करियर के लिए आत्मघाती कदम’ होगा.” राकेश रोशन की फिल्म ‘कहो ना… प्यार है’ की सफलता के बाद, जिसमें उनके साथ ऋतिक रोशन ने डेब्यू किया था, सात साल के बच्चे की मां का किरदार निभाना जोखिम भरा लग रहा था और इससे उन्हें एक ही तरह के किरदारों तक सीमित रहने का खतरा था. इसके अलावा एक और मुद्दा अमीषा पटेल और सनी देओल के बीच उम्र का महत्वपूर्ण अंतर था लगभग 18 साल.

सनी देओल के साथ एज गैप को बताया फिल्म की मांग

अमीशा कहती हैं, “किरदार का मुझसे बड़ा होना जायज़ था. इसलिए जब मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा, ‘क्या मैं सनी के मुकाबले बच्ची नहीं हूँ?’ तो उन्होंने कहा, ‘यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि तारा (सनी देओल का किरदार) सकीना के लिए लगभग पिता समान है. वह उसकी लाडली है. उसे सकीना से तब प्यार हो जाता है जब वह सिर्फ स्कूल में पढ़ती है और उसे बहुत मदद की ज़रूरत होती है. इसलिए हम उम्र का यह अंतर जायज़ रखना चाहते हैं क्योंकि यही स्क्रिप्ट की मांग है.”

‘गदर’ के बारे में

गदर:एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी, जिसे फिल्म ‘लगान’ से कड़ी टक्कर मिल रही थी. लेकिन यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई, जिसने दुनिया भर में ₹1.33 बिलियन (US$28.19 मिलियन) से अधिक की कमाई की और अपने समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई. इस फिल्म ने हम आपके हैं कौन..! (1994) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. यह फिल्म भारत-पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जो लोगों के दिल को छू लेती है.