फूहड़ और अश्लील…गरबा खेलने पहुंचे थे Elvish Yadav, बीच इवेंट इस हसीना के साथ होटल से पड़ा भागना; देखते रह गए लोग

Elvish Yadav Anjali Arora Controversy: छत्तीसगढ़ (Chhatisgarh) के अंबिकापुर में नवरात्रि (Navratri 2025) के इस त्योहार पर एक होटल में डांडिया और गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया था. इस आयोजन में शामिल होने के लिए यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) भी पहुंचे थे. दोनों निमंत्रण के बाद ही वहां शिरकत करने पहुंचे थे. लेकिन वहां पहुंचने के बाद हिंदू संगठनों ने दोनों का विरोध करना शुरू कर दिया. साथ ही उनके पोस्टर जलाए और कार्यक्रम रद्द करने की मांग की. मौके पर पुलिस भी स्थिति को नियंत्रण करने पहुंची.

गरबा इवेंट में हुआ एल्विश यादव का विरोध

दरअसल विवाद तहब शुरू हुआ जब करण घोष एंड पर्पल संग जस्ट डांडिया ने एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा को डांडिया महोत्सव में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया. जिसपर हिंदू संगठनों का कहना है कि दोनों सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाते हैं. इस नवरात्रि जैसे पवित्र त्योहार में उनकी मौजूदगी ठीक नहीं है. संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर आयोजन पर रोक लगाने की मांग सबके सामने रखी. साथ ही एल्विश और अंजलि के पोस्टर भी जलाए गए.

खुद को थप्पड़ मारते थे Aryan Khan, The Bads Of Bollywood की स्टार कास्ट ने खोले सेट के राज; ऐसा था King Khan के बेटे…

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

बता दें कि एल्विश यादव 27 सितंबर को होटल पर्पल आर्किड में पहुंचे थे. आयोजन समिति ने पास की कीमत 800 से 25,000 रुपये तक रखी थी. इसके साथ ही दोनों स्टार्स के साथ फोटो लेने के लिए 11, 000 रुपये का पास था. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एल्विश को 17 लाख और अंजली को 10 लाख रुपये फीस दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठनों का कहना है कि- इस तरह के कलाकारों का धार्मिक आयोजन में कोई स्थान नहीं है. मामला बढ़ने के बाद पुलिस भी पहुंची. पुलिस ने आयोजकों और प्रदर्शनकारियों समझाने की कोशिश की. पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है.