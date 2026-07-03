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Alpha Movie Review: रिलीज हुई फिल्म ‘अल्फा’, बड़े पर्दे पर एक्शन से धूम मचा रहीं आलिया भट्ट, लोगों ने कहा; ‘शरवरी का स्क्रीन टाइम कम लेकिन एक्टिंग कमाल’

Alpha Movie X Review: अल्फा रिलीज हो चुकी है, और लोगों ने इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. ज्यादातर लोगों ने शरवरी की एक्टिंग की तारीफ की और उन्हें अगला नेशनल क्रश बता रहे हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 3, 2026 11:49:33 AM IST

अल्फा
अल्फा


Alpha Movie Review: यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा रिलीज हो चुकी है, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिका में हैं, जबकि बॉबी देओल खलनायक का किरदार निभा रहे हैं. यह यश राज फिल्म्स की पहली महिला प्रधान जासूसी थ्रिलर फिल्म है.

फिल्म अपने टीजर से ही चर्चा में बनी हुई है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर लोगों ने क्या समीक्षा दी है.

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फिल्म के बारे में 

इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी दो जासूसों के रूप में हैं, वहीं इस फिल्म में बॉबी देओल खलनायक के रूप में दिखाया गया है. इसके अलावा अनिल कपूर भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. अल्फा एक दमदार जासूसी थ्रिलर है, जिसका निर्देशन शिव रावेल ने किया है, जो नेटफ्लिक्स सीरीज ‘द रेलवे मेन’ पर अपने काम के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. इसमें ऋतिक रोशन का कैमियो भी शामिल है, जो वॉर फिल्मों से कबीर के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं.

इस फिल्म में आलिया सीता का किरदार निभा रही हैं, जो एक कातिल है जिसे उसके बाबा (बॉबी देओल) ने हत्या करने के लिए पाला-पोसा है, लेकिन जब उसका बाबा बागी हो जाता है तो उसे उसे खत्म करने के लिए शरवरी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है. फिल्म की एडवांस बुकिंग इस हफ्ते शुरू हुई और फिल्म ने भारत में पहले ही दिन 90,000 से अधिक टिकट बेचकर ₹ 3 करोड़ की कमाई की.

अल्फा मूवी रिव्यू के लाइव अपडेट 

अल्फा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और शुरुआती प्रतिक्रियाएं काफी आशाजनक हैं. एक दर्शक ने लिखा,”अगर आप धुरंधर से बेहतर जासूसी फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए है… बेहद दिलचस्प… अभी तक #अल्फा.” 

एक यूजर ने लिखा शरवरी का स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया. इसके अलावा एक यूजर ने इसे धुरंधर से बेहतर बताया.

इसके अलावा एक और यूजर ने शरवरी की तारीफ की, की उनका अभिनय कमाल का है.

एक यूजर ने फिल्म की एडिटिंग की भी तारीफ की. 

Tags: alia bhattAlphaentertainment
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