Alpha Trailer X Review: आलिया के एक्शन सीन ने जीता दर्शकों का दिल? या ऋतिक ने ही लूट ली पूरी महफिल! जानें यूजर्स के रिएक्शन

क्या बोले यूजर्स?
#AliaBhatt and Sharvari LOOKS STUNNING in #Alpha Trailer.
— X⃠ (@TalkTrendzX) June 17, 2026
Alpha trailer cut gives off a vibe like “nobody believes in this anymore, but chalo kaam toh karna hi hai.” pic.twitter.com/SikJ2RUaEJ
— Vishal (@vishalandcinema) June 17, 2026
This one edit of Dhurandhar is more worthy than the whole Alpha trailer 🔥🔥pic.twitter.com/MK0mLfQHYD https://t.co/bFrFl7nR0B
— Mohit (@Warlock_mohit) June 17, 2026
#Alpha Trailer #HrithikRoshan ko toh dikha diya…
Asli Suspense toh Ending main milega…🔥
Agar Asli Cameo ko dikhaya YRF
Toh fir Theaters ko Stadium banne main Koi Nehi Rok Sakta…
Hope isbar Yrf surprise dede 🤞
Jalte Raho Propoganda fans 🤣🤭 pic.twitter.com/k7f5ELeGRj
— Imran Filmy (@filmy_imran) June 17, 2026
#Alpha Trailer #HrithikRoshan ko toh dikha diya…
Asli Suspense toh Ending main milega…🔥
Agar Asli Cameo ko dikhaya YRF
Toh fir Theaters ko Stadium banne main Koi Nehi Rok Sakta…
Hope isbar Yrf surprise dede 🤞
Jalte Raho Propoganda fans 🤣🤭 pic.twitter.com/k7f5ELeGRj
— Imran Filmy (@filmy_imran) June 17, 2026
Kabir in ALPHA!
He is here !!
The Most Ravaging Spy is here 🔥🔥 @iHrithik#HrithikRoshan
pic.twitter.com/ibtMbVP1BX
— Anand (@MrGurujiAnand) June 17, 2026
कब रिलीज होगी फिल्म?
शिव रावेल द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित फिल्म ‘अल्फा’ में आलिया भट्ट, शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट सौमिल शुक्ला और श्रीधर राघवन ने लिखी है, जबकि कहानी उदय चोपड़ा ने तैयार की है. ‘अल्फा’, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की नवीनतम कड़ी है, जिसमें एक था टाइगर (2012), टाइगर जिंदा है (2017), वॉर (2019), पठान (2023), टाइगर 3 (2023) और वॉर 2 (2025) शामिल हैं. फिल्म ‘अल्फा’ 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
यह खबर भी पढ़ें: Alpha Trailer Review: आलिया के एक्शन अवतार ने खींचा ध्यान, शरवरी-बॉबी का भी दिखा दम; ऋतिक की झलक से उत्साहित हुए फैंस