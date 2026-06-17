Home > मनोरंजन > Alpha Trailer X Review: आलिया के एक्शन सीन ने जीता दर्शकों का दिल? या ऋतिक ने ही लूट ली पूरी महफिल! जानें यूजर्स के रिएक्शन

Alpha Trailer X Review: आलिया के एक्शन सीन ने जीता दर्शकों का दिल? या ऋतिक ने ही लूट ली पूरी महफिल! जानें यूजर्स के रिएक्शन

Aplha Trailer X Review: मेकर्स ने आज 17 जून को फिल्म 'अल्फा' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर में आलिया-शरवरी का एक्शन अवतार देखने के बाद यूजर्स एक्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जानिए क्या बोले रहे नेटिजंस.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: June 17, 2026 5:38:05 PM IST

अल्फा ट्रेलर एक्स रिव्यू
अल्फा ट्रेलर एक्स रिव्यू


आलिया भट्ट अभिनीत स्पाई यूनिवर्स फिल्म ‘अल्फा’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन मेजर कबीर धालीवाल के रूप में ऋतिक रोशन की झलक ने नेटिजंस का ध्यान खींच लिया है. वहीं बॉबी देओल भी ट्रेलर में अलग अंदाज में दिख रहे हैं. आखिर यूजर्स को कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर? और लोगों ने क्या कहा. जानिए. 

क्या बोले यूजर्स?

फिल्म ‘अल्फा’ का ट्रेलर देखने के बाद एक्स पर नेटिजंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेलर ने धुरंधर से टक्कर लेने की कोशिश की, लेकिन उसके आगे टिक नहीं पाई. वहीं कुछ ने कहा कि आलिया भट्ट का एक्शन अवतार अच्छा था, वहीं कुछ नाखुश दिख रहे हैं. शरवरी को भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. एक यूजर ने कहा, इसे देखने के बाद लगता है कि स्पाई यूनिवर्स खत्म. वहीं अन्य ने कहा कि अगर सब कुछ ट्रेलर में ही दिखाना था तो मूवी क्यों बनाई. 













कब रिलीज होगी फिल्म?

शिव रावेल द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित फिल्म ‘अल्फा’ में आलिया भट्ट, शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट सौमिल शुक्ला और श्रीधर राघवन ने लिखी है, जबकि कहानी उदय चोपड़ा ने तैयार की है. ‘अल्फा’, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की नवीनतम कड़ी है, जिसमें एक था टाइगर (2012), टाइगर जिंदा है (2017), वॉर (2019), पठान (2023), टाइगर 3 (2023) और वॉर 2 (2025) शामिल हैं. फिल्म ‘अल्फा’ 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

यह खबर भी पढ़ें: Alpha Trailer Review: आलिया के एक्शन अवतार ने खींचा ध्यान, शरवरी-बॉबी का भी दिखा दम; ऋतिक की झलक से उत्साहित हुए फैंस

Tags: alia bhattAplha Trailer X Review
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026

कौन हैं समीक्षा शेट्टी? अर्चना पूरन सिंह के बेटे के...

June 17, 2026

कौन हैं वो 6 सांसद, जिन्होंने उड़ाई उद्धव ठाकरे की...

June 17, 2026

क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? रोबोट्स को ट्रेनिंग दे...

June 17, 2026

वनडे में किस टीम ने सबसे ज्यादा बार ठोके 400+...

June 17, 2026
Alpha Trailer X Review: आलिया के एक्शन सीन ने जीता दर्शकों का दिल? या ऋतिक ने ही लूट ली पूरी महफिल! जानें यूजर्स के रिएक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Alpha Trailer X Review: आलिया के एक्शन सीन ने जीता दर्शकों का दिल? या ऋतिक ने ही लूट ली पूरी महफिल! जानें यूजर्स के रिएक्शन
Alpha Trailer X Review: आलिया के एक्शन सीन ने जीता दर्शकों का दिल? या ऋतिक ने ही लूट ली पूरी महफिल! जानें यूजर्स के रिएक्शन
Alpha Trailer X Review: आलिया के एक्शन सीन ने जीता दर्शकों का दिल? या ऋतिक ने ही लूट ली पूरी महफिल! जानें यूजर्स के रिएक्शन
Alpha Trailer X Review: आलिया के एक्शन सीन ने जीता दर्शकों का दिल? या ऋतिक ने ही लूट ली पूरी महफिल! जानें यूजर्स के रिएक्शन