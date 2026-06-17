Home > मनोरंजन > Alpha Trailer Review: आलिया के एक्शन अवतार ने खींचा ध्यान, शरवरी-बॉबी का भी दिखा दम; ऋतिक की झलक से उत्साहित हुए फैंस

Alpha Trailer Review: आलिया के एक्शन अवतार ने खींचा ध्यान, शरवरी-बॉबी का भी दिखा दम; ऋतिक की झलक से उत्साहित हुए फैंस

Alpha Trailer: आलिया भट्ट की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अल्फा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के ट्रेलर में आलिया और शरवरी को एक्शन अवतार में देखा जा रहा है. वहीं ऋतिक रोशन की एक झलक ने फैंस को उस्ताहित कर दिया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 17, 2026 1:50:17 PM IST

Alpha trailer
Alpha trailer


आलिया भट्ट और शरवरी अभिनीत स्पाई यूनिवर्स की फिल्म ‘अल्फा’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. एक्शन से भरपूर फिल्म के ट्रेलर कहानी में दिखता है कि कैसे आलिया भट्ट को बॉबी देओल एक खतरनका योद्धा बना रहे हैं. शरवरी ने भी अपना दम दिखाया. ट्रेलर के क्लाइमैक्स सीन ने सबका ध्यान खींच लिया. 

क्या है फिल्म का ट्रेलर?

ट्रेलर की शुरुआत एक कांच के घेरे में बैठी एक बच्ची से होती है,  जो आलिया भट्ट है. उसका नाम फतेह (बॉबी देओल) ‘सीता’ रखता है. इसके बाद उसे एक खतरनाक और बेहद प्रशिक्षित हत्यारे के रूप में तैयार होते दिखाया जाता है. वॉइसओवर में आलिया बताती हैं कि फतेह एक ऐसा “राक्षस” है जिसने एक राजकुमारी का अपहरण कर लिया था. हालांकि, रामायण की सीता की तरह मदद का इंतजार करने के बजाय यह सीता खुद अपने दुश्मन का अंत करने निकल पड़ती है.

You Might Be Interested In

ट्रेलर में आलिया भट्ट दमदार एक्शन करती नजर आती हैं. जल्द ही शार्वरी भी इस मिशन का हिस्सा बन जाती हैं, जबकि अनिल कपूर दोनों एजेंटों का मार्गदर्शन करते दिखाई देते हैं. वहीं, फतेह एक पूर्व जासूस के रूप में नजर आता है, जो देश से बदला लेना चाहता है. वह कहता है, ‘भारत ने अल्फा की कदर नहीं की, अब भारत अल्फा से डरेगा.’ लेकिन उसके सामने उसकी ही बनाई सबसे बड़ी ताकत, सीता, खड़ी हो जाती है. 

Tags: AlphaAlpha trailer
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026
Alpha Trailer Review: आलिया के एक्शन अवतार ने खींचा ध्यान, शरवरी-बॉबी का भी दिखा दम; ऋतिक की झलक से उत्साहित हुए फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Alpha Trailer Review: आलिया के एक्शन अवतार ने खींचा ध्यान, शरवरी-बॉबी का भी दिखा दम; ऋतिक की झलक से उत्साहित हुए फैंस
Alpha Trailer Review: आलिया के एक्शन अवतार ने खींचा ध्यान, शरवरी-बॉबी का भी दिखा दम; ऋतिक की झलक से उत्साहित हुए फैंस
Alpha Trailer Review: आलिया के एक्शन अवतार ने खींचा ध्यान, शरवरी-बॉबी का भी दिखा दम; ऋतिक की झलक से उत्साहित हुए फैंस
Alpha Trailer Review: आलिया के एक्शन अवतार ने खींचा ध्यान, शरवरी-बॉबी का भी दिखा दम; ऋतिक की झलक से उत्साहित हुए फैंस