Alpha Trailer Review: आलिया के एक्शन अवतार ने खींचा ध्यान, शरवरी-बॉबी का भी दिखा दम; ऋतिक की झलक से उत्साहित हुए फैंस

आलिया भट्ट और शरवरी अभिनीत स्पाई यूनिवर्स की फिल्म ‘अल्फा’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. एक्शन से भरपूर फिल्म के ट्रेलर कहानी में दिखता है कि कैसे आलिया भट्ट को बॉबी देओल एक खतरनका योद्धा बना रहे हैं. शरवरी ने भी अपना दम दिखाया. ट्रेलर के क्लाइमैक्स सीन ने सबका ध्यान खींच लिया.

क्या है फिल्म का ट्रेलर?

ट्रेलर की शुरुआत एक कांच के घेरे में बैठी एक बच्ची से होती है, जो आलिया भट्ट है. उसका नाम फतेह (बॉबी देओल) ‘सीता’ रखता है. इसके बाद उसे एक खतरनाक और बेहद प्रशिक्षित हत्यारे के रूप में तैयार होते दिखाया जाता है. वॉइसओवर में आलिया बताती हैं कि फतेह एक ऐसा “राक्षस” है जिसने एक राजकुमारी का अपहरण कर लिया था. हालांकि, रामायण की सीता की तरह मदद का इंतजार करने के बजाय यह सीता खुद अपने दुश्मन का अंत करने निकल पड़ती है.

ट्रेलर में आलिया भट्ट दमदार एक्शन करती नजर आती हैं. जल्द ही शार्वरी भी इस मिशन का हिस्सा बन जाती हैं, जबकि अनिल कपूर दोनों एजेंटों का मार्गदर्शन करते दिखाई देते हैं. वहीं, फतेह एक पूर्व जासूस के रूप में नजर आता है, जो देश से बदला लेना चाहता है. वह कहता है, ‘भारत ने अल्फा की कदर नहीं की, अब भारत अल्फा से डरेगा.’ लेकिन उसके सामने उसकी ही बनाई सबसे बड़ी ताकत, सीता, खड़ी हो जाती है.