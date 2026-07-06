Home > मनोरंजन > Alpha Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट की फिल्म ‘Alpha’ ने तीसरे दिन किया कमाल, कमाए इतने करोड़; जानें कुल कलेक्शन

Alpha Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट की फिल्म ‘Alpha’ ने तीसरे दिन किया कमाल, कमाए इतने करोड़; जानें कुल कलेक्शन

Alpha Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट की फिल्म ‘ऐल्फा’ ने पहले वीकेंड में 58.80 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाए. तीन दिनों में फिल्म ने बजट का लगभग आधा वसूल कर लिया है और वीकडेज में इसके प्रदर्शन पर नजर है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 6, 2026 1:38:47 PM IST

Alpha Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट की फिल्म ‘Alpha’ ने तीसरे दिन किया कमाल, कमाए इतने करोड़; जानें कुल कलेक्शन


Alpha Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर फिल्म ऐल्फा को रिलीज से पहले लेकर काफी हाई बज देखने को मिला था. ट्रेड एक्सपर्ट्स और फैंस को उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेगी. सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी चर्चा रही और कई जगह इसकी तुलना बड़ी फिल्मों से की जाने लगी. हालांकि, रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही, जहां कुछ लोगों ने फिल्म की सराहना की, वहीं कुछ हिस्सों में इसे आलोचना भी झेलनी पड़ी.

तीसरे दिन की कमाई में आया उछाल (Alpha Box Office Collection Day 3)

इसके बावजूद फिल्म की कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐल्फा ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन ये आंकड़ा बढ़कर 11.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वहीं तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 13.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. तीन दिनों में फिल्म का नेट कलेक्शन करीब 34 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन लगभग 40.80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

You Might Be Interested In

ओवरसीज मार्केट में भी अच्छा प्रदर्शन

विदेशी बाजारों में भी फिल्म ने ठीक-ठाक पकड़ बनाई है. पहले वीकेंड में ऐल्फा ने लगभग 18 करोड़ रुपये की कमाई ओवरसीज में की है. औसतन देखा जाए तो फिल्म हर दिन विदेशों से करीब 6 करोड़ रुपये जुटा रही है. इसी के साथ इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 3 दिनों में लगभग 58.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

फिल्म का अनुमानित बजट 120 से 130 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. तीन दिनों की कमाई को देखते हुए ऐल्फा ने लगभग आधा बजट रिकवर कर लिया है. अब असली परीक्षा वीकडेज में होने वाली कमाई की है. अगर फिल्म सोमवार से गुरुवार तक स्थिर प्रदर्शन बनाए रखती है, तो ये जल्दी ही अपना पूरा बजट निकाल सकती है.

आलिया-शरवरी की एक्शन जोड़ी बनी चर्चा का विषय

फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ ने दमदार एक्शन सीक्वेंस के जरिए दर्शकों का ध्यान खींचा है. बीते कुछ सालों में बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां एक्शन रोल में नजर आई हैं, और ऐल्फा भी उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाती दिख रही है. इनके साथ फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे अनुभवी कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं, जिससे कहानी को और मजबूती मिलती है.

Tags: alia bhattAlphaAlpha Box Office Collection Day 3alpha movieSharvari wagh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे...

July 5, 2026

आकांक्षा चमोला के ग्लैमरस पार्टी लुक्स

July 5, 2026

रणवीर सिंह की 6 फ्लॉप फिल्में

July 5, 2026

अरशद वारसी की ये फिल्में न करें मिस

July 5, 2026

एक T20I मैच में किस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए सबसे...

July 5, 2026

Monsoon Skin Care: चिपचिपी त्वचा का परमानेंट इलाज

July 5, 2026
Alpha Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट की फिल्म ‘Alpha’ ने तीसरे दिन किया कमाल, कमाए इतने करोड़; जानें कुल कलेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Alpha Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट की फिल्म ‘Alpha’ ने तीसरे दिन किया कमाल, कमाए इतने करोड़; जानें कुल कलेक्शन
Alpha Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट की फिल्म ‘Alpha’ ने तीसरे दिन किया कमाल, कमाए इतने करोड़; जानें कुल कलेक्शन
Alpha Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट की फिल्म ‘Alpha’ ने तीसरे दिन किया कमाल, कमाए इतने करोड़; जानें कुल कलेक्शन
Alpha Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट की फिल्म ‘Alpha’ ने तीसरे दिन किया कमाल, कमाए इतने करोड़; जानें कुल कलेक्शन