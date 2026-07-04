Alpha को बैन करने की उठ रही मांग! पाकिस्तानी एक्ट्रेस के पोस्ट से मचा बवाल; लिखा, ‘धुरंधर’ के लिए हमारी ओर से….’

Alia Bhatt Alpha Film Controversy: हालिया रिलीज हुई आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म ‘अल्फा (Alpha)’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. रिलीज के साथ ही फिल्म एक नए विवाद में फंस गई है.

दरअसल, अल्फा को लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस इकरा अजीज ने एक पोस्ट की है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इकरा की इस पोस्ट ने ‘अल्फा’ को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है और यह मामला अब भारत-पाकिस्तान का हो गया है. कई यूजर्स फिल्म के बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं.

क्यों वायरल हुआ इकरा अजीज का पोस्ट

पाकिस्तानी अभिनेत्री इकरा अजीज ने सोशल मीडिया पर ‘अल्फा’ का एक पोस्टर शेयर किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा ‘दोस्तों, यह मूवी जरूर देखनी चाहिए. यह ‘धुरंधर’ के लिए हमारा जवाब है. शुक्रिया वाइआरएफ.’ इस पोस्ट के वायरल होते ही भारतीय लोगों में हंगामा मच गया है.

दरअसल, फिल्म ‘धुरंधर’ में जिस तरह रणवीर सिंह भारतीय जासूस बनकर पाकिस्तान जाते हैं और वहां देश के खिलाफ हो रही साजिशों को रोकते हैं वैसा ही कुछ इस फिल्म में बॉबी देओल ने किया है; लेकिन पाकिस्तान के एजेंट के रूप में. ‘अल्फा’ में बॉबी देओल पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं. इसमें वह भारतीय सेना से जुड़े हैं और भारत के खिलाफ साजिश करते हैं.

यूजर्स ने की फिल्म बैन करने की मांग

इकरा अजीज का पोस्ट वायरल होते ही फिल्म विवादों में घिर गयी. कई भारतीय यूजर्स ने ‘अल्फा’ के मेकर्स पर फिल्म को लेकर नाराजगी जताई है और उन्होंने फिल्म की आलोचना की है. कुछ यूजर्स ने तो सोशल मीडिया पर फिल्म पर बैन लगाने तक की मांग की है.

This is This is the story of a Pakistani actress For context in Alpha a Pakistani spy is shown living in India for more than 20 years and you all knows what else more could be shown YRF and Alia Bhatt should be ashamed of themselves for making such a film. pic.twitter.com/vPt59yF88B — 𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 (@jod_insane) July 3, 2026

Ikra aziz. A Pakistani actress. – She has posted a story that Pakistanis should watch Alpha because it is the perfect reply to Dhurandhar

– As Alpha shows a Pakistani spy living in India for 20 years, fooling Indians and Indian agencies and they have no idea about it… pic.twitter.com/kW8g5PZPqR — ` (@worshipVK) July 3, 2026

बता दें कि इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका में हैं और दोनों की एक्टिंग व एक्शन सीन्स की जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म ने शुक्रवार को 9 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और शानदार शुरुआत की है. हालांकि विवादों में घिरने के बाद फिल्म के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है.