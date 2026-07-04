Home > मनोरंजन > Alpha को बैन करने की उठ रही मांग! पाकिस्तानी एक्ट्रेस के पोस्ट से मचा बवाल; लिखा, ‘धुरंधर’ के लिए हमारी ओर से….’

Alpha को बैन करने की उठ रही मांग! पाकिस्तानी एक्ट्रेस के पोस्ट से मचा बवाल; लिखा, ‘धुरंधर’ के लिए हमारी ओर से….’

Alpha Film Controversy: हाल ही में पाकिस्तानी अभिनेत्री इकरा अजीज ने फिल्म 'अल्फा' को लेकर एक पोस्ट की है, जो तेजी से वायरल हो रही है. पोस्ट के वायरल होने के बाद से भारतीय दर्शक फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं. आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 4, 2026 2:26:47 PM IST

Alpha को बैन करने की उठ रही मांग
Alpha को बैन करने की उठ रही मांग


Alia Bhatt Alpha Film Controversy: हालिया रिलीज हुई आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म ‘अल्फा (Alpha)’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. रिलीज के साथ ही फिल्म एक नए विवाद में फंस गई है. 

दरअसल, अल्फा को लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस इकरा अजीज ने एक पोस्ट की है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इकरा की इस पोस्ट ने ‘अल्फा’ को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है और यह मामला अब भारत-पाकिस्तान का हो गया है. कई यूजर्स फिल्म के बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं. 

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क्यों वायरल हुआ इकरा अजीज का पोस्ट

पाकिस्तानी अभिनेत्री इकरा अजीज ने सोशल मीडिया पर ‘अल्फा’ का एक पोस्टर शेयर किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा ‘दोस्तों, यह मूवी जरूर देखनी चाहिए. यह ‘धुरंधर’ के लिए हमारा जवाब है. शुक्रिया वाइआरएफ.’ इस पोस्ट के वायरल होते ही भारतीय लोगों में हंगामा मच गया है.

दरअसल, फिल्म ‘धुरंधर’ में जिस तरह रणवीर सिंह भारतीय जासूस बनकर पाकिस्तान जाते हैं और वहां देश के खिलाफ हो रही साजिशों को रोकते हैं वैसा ही कुछ इस फिल्म में बॉबी देओल ने किया है; लेकिन पाकिस्तान के एजेंट के रूप में. ‘अल्फा’ में बॉबी देओल पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं. इसमें वह भारतीय सेना से जुड़े हैं और भारत के खिलाफ साजिश करते हैं.

यूजर्स ने की फिल्म बैन करने की मांग 

इकरा अजीज का पोस्ट वायरल होते ही फिल्म विवादों में घिर गयी. कई भारतीय यूजर्स ने ‘अल्फा’ के मेकर्स पर फिल्म को लेकर नाराजगी जताई है और उन्होंने फिल्म की आलोचना की है. कुछ यूजर्स ने तो सोशल मीडिया पर फिल्म पर बैन लगाने तक की मांग की है. 

बता दें कि इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका में हैं और दोनों की एक्टिंग व एक्शन सीन्स की जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म ने शुक्रवार को 9 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और शानदार शुरुआत की है. हालांकि विवादों में घिरने के बाद फिल्म के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है. 

Tags: alia bhattbollywoodentertainment
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