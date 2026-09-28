'नहीं झुकेगा...' पुष्पा के भाई हुए 'फायर' आखिर ऐसा क्या हुआ... थाने तक पहुंच गया मामला

गणपति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान तेज आवाज में बज रहे डीजे के चलते 7 वर्षीय वैष्णवी तिवारी स्कूल में अचानक गिर गई. इसके बाद उसकी मौत हो गई. यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 21 सितंबर, 2026 हुआ. इससे पहले भी तेज म्यूजिक के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्टर अल्लू सिरीश ने घर के नजदीक बने मंदिर में तेज म्यूजिक बजने की शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर एक्टर ने अनुरोध किया है कि इस दिशा में ध्यान दिया जाए.

मिली जानकारी के मुताबिक, एक्टर अल्लू सिरीश ने हैदराबाद सिटी पुलिस से शिकायत की है कि शेखपेट में उनके घर के पास एक मंदिर में तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाया जा रहा है. एक्टर अल्लू सिरीश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर लिखा- ‘आदरणीय @hydcitypolice, मैं अपर्णा वन, शेखपेट का रहने वाला हूं. पिछले कुछ दिनों से विनोबा नगर के हनुमान मंदिर में रात 2-3 बजे तक तय डेसिबल लिमिट से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाया जा रहा है. मैंने फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया.

25 सितंबर तक इंतजार!

एक्टर अल्लू सिरीश की मानें तो पुलिसवालों ने उनसे 25 सितंबर तक इंतज़ार करने को कहा था, क्योंकि तब गणेश विसर्जन था. उनका कहना है कि अब तक त्योहार खत्म हो गया है लेकिन तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजना बंद नहीं हुआ है. हमारी सोसाइटी में कई बुज़ुर्ग, बच्चे और नौकरीपेशा लोग इससे परेशान हैं. उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. पुलिस अधिकारियों को संबोधित करतते हुए उन्होंने लिखा- ‘आपसे गुज़ारिश है कि कृपया इस मामले को देखें. धन्यवाद.’

अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरीश ने रात 2-3 बजे तक तेज़ आवाज़ में बज रहे म्यूज़िक की शिकायत की. उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों, बच्चों और काम करने वालों को परेशानी हो रही है. तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरीश ने अपनी X पोस्ट में कहा कि यह परेशानी कई दिनों से चल रही थी. उनकी पोस्ट के अनुसार, विनोबा नगर के एक हनुमान मंदिर में रात करीब 2 या 3 बजे तक तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाया जा रहा है.

क्या कहा पुलिस ने

हैदराबाद पुलिस ने अल्लू सिरीश को जवाब दिया. हैदराबाद पुलिस ने X पर अल्लू सिरीश की पोस्ट का जवाब दिया। पुलिस के जवाब में लिखा था, ‘सर, ज़रूरी कार्रवाई के लिए यह मामला @SHOFilmnagar को भेज दिया गया है.’ वहीं, वर्क फ्रंट की बात करें तो अल्लू सिरीश की हालिया रिलीज़ ‘बडी’ थी, जो 2024 में रिलीज़ हुई एक तेलुगु एक्शन-एडवेंचर फ़िल्म है. इस फ़िल्म को सैम एंटन ने डायरेक्ट किया था.