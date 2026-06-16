Home > मनोरंजन > ट्रेन में हुई पहली मुलाकात, रात-रातभर फोन पर बात, फिर सिंगर ने रचाई शादी; 37 साल से पति से अलग क्यों रह रहीं गायिका?

ट्रेन में हुई पहली मुलाकात, रात-रातभर फोन पर बात, फिर सिंगर ने रचाई शादी; 37 साल से पति से अलग क्यों रह रहीं गायिका?

Alka Yagnik Love Story: बॉलीवुड की मशहूर गायिका अलका याग्निक की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी शादी को 37 साल हो गए हैं, और वो शादी के बाद से ही अपने पति से अलग रह रही हैं. वो भी बिना तलाक और नाराजगी के. आखिर क्या है वजह?

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 16, 2026 12:04:54 PM IST

अलका याग्निक और नीरज कपूर की लव स्टोरी
अलका याग्निक और नीरज कपूर की लव स्टोरी


भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की बेहतरीन सिंगर्स में शुमार अलका याग्निक ने अपने करियर में कई जबरदस्त गाने दिए हैं. वह अभी तक करीब 20000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुकी हैं. सिंगर करियर के अलावा अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वह अपने पति से 37 साल से अलग रह रही हैं. इसके पीछे का कारण काफी हैरान करने वाला है. दोनों की पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी. इसके बाद ही दोनों को प्यार हो गया था. चलिए जानते इनकी लव स्टोरी और शादीशुदा जिंदगी के बारे में. 

कौन हैं अलका याग्निक के पति?

अलका याग्निक की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. सिंगर के पति का नाम नीरज कपूर है, जो एक बिजनेसमैन हैं. साल 1989 में दोनों ने शादी की थी. 37 सालों से दोनों अलग-अलग रहे हैं. दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम स्येषा कपूर है. अलका और नीरज की बेटी स्येषा की शादी अमित देसाई से हुई है. 

कैसे शुरू हुई अलका-नीरज की लव स्टोरी?

एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार अलका याग्निक और नीरज कपूर की पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी. बताया जाता है कि सफर के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई और बातचीत शुरू हो गई. कुछ महीने बातचीत के दौरान दोनों को प्यार हो गया. 
 
अलका याग्निक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति नीरज कपूर मेघालय की राजधानी शिलांग के रहने वाले हैंट दोनों परिवारों के बीच पहले से ही परिचय था. नीरज कपूर की मौसी, अलका याग्निक की मां की सहपाठी थीं, जिन्हें अलका भी मौसी कहकर बुलाती थीं. गायिका ने बताया था कि अलका और नीरज की पहली मुलाकात मौसी के घर पर हुई थी. मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे.

फोन पर रात-रातभर बात करती थीं अलका याग्निक

गायिका अलका याग्निक ने बताया था कि जब उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद नीरज कपूर और अलका याग्निक रात-रातभर फोन पर बात करने लगे. एक दिन गायिका की मां ने उन्हें पकड़ लिया, जब फोन का बिल दोगुना आया. अलका याग्निक ने इंटरव्यू में बताया कि दो साल की दोस्ती के बाद दोनों ने शादी करने का मन बनाया. फिर 1989 में दोनों ने शादी कर ली. 

शादी के बाद क्यों अलग रहने लगे अलका और नीरज?

अलका याग्निक ने जब अपने माता-पिता को नीरज कपूर के बारे में बताया तो उन्होंने गायिका को शादी ना करने की सलाह दी थी. इसके पीछे की वजह थी कि नीरज शिलांग में रहते थे और अलका मुंबई में. इसलिए लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से दोनों की शादी में मुश्किल आ सकती थी. लेकिन दोनों ने शादी कर ली. और नीरज कपूर ने अपना बिजनेस मुंबई में शिफ्ट किया लेकिन उन्हें बहुत घाटा हुआ और दोनों ने फैसला किया कि नीरज अपनी बिजनेस शिलांग में ही करेंगे. और अलका मुंबई में ही रहेंगी, क्योंकि उनका गायन करियर को भी उड़ान मिल चुकी थी. लेकिन दोनों ने समय समय पर मिलने का फैसला किया. 

37 सालों से अलग रह रहे दोनों

अलका याग्निक और नीरज कपूर 37 साल से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं. लॉन्ग-डिस्टेंस शादी के बावजूद, नीरज कपूर और अलका याग्निक एक-दूसरे के प्रोफेशनल कामों में सपोर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. अलका और नीरज की बेटी स्येषा का भी अपने पिता के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, भले ही वह ज्यादातर समय शिलांग में रहते हैं. एक इंटरव्यू में अलका याग्निक ने बताया था कि उनकी सफलता के पीछे उनका पति का काफी योगदान है. 

इन गानों से अलका याग्निक ने बनाई अलग पहचान

अलका याग्निक ने अपने गायन करियर की शुरुआत साल 1979 में फिल्म ‘पायल की झंकार’ में कुछ पंक्तियां गाकर की थीं. हालांकि, उन्हें पहला बड़ा ब्रेक 1981 में फिल्म ‘लावारिस’ के गीत ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है’ से मिला. सिंगर ने 25 अलग-अलग भाषाओं में गाना गया है. अलका याग्निक के कुछ सबसे यादगार गानों में ‘चोली के पीछे’, ‘एक दो तीन’, ‘मेरी महबूबा’, ‘ताल से ताल’, ‘दिल ने यह कहा है दिल से’, ‘ओ रे छोरी’, ‘हम तुम’, ‘घूंघट की आड़ से’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘कहो ना… प्यार है’ जैसे चर्चित सॉन्ग्स शामिल हैं. 

Tags: Alka Yagnikalka yagnik love storybollywood
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