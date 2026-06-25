राष्ट्रपति भवन में व्हीलचेयर पर क्यों दिखीं अलका याग्निक? दिग्गज गायिका ने खुद बताया 2 साल पुराना वो दर्दनाक सच; फैन्स को दिया स्पेशल मैसेज!

Alka Yagnik Emotional Post Padma Bhushan Awardee: बॉलीवुड फिल्मों में अपनी सुरीली आवाज का जलवा बिखेरने वाली दिग्गज गायिका अलका याग्निक 2 साल से गंभीर बामीर से जूझ रही हैं. राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण पुरस्कार ग्रहण करने पहुंची आलका याग्निक व्हील चेयर पर नजर आईं जिसे देख फैन्स काफी परेशान हो गए. तभी से गायिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ट्रेंड कर रही हैं. फैन्स लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर गायिका को हुआ क्या है? इन सभी अटकलों को शांत करते हुए दिग्गज गायिका ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें एक्ट्रेस ने अपनी हेल्थ अपडेट शेयर की है.

2 साल से बीमार थीं सिंगर

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गायिका अलका याग्निक ‘सेंसरीन्यूरल नर्व हियरिंग लॉस’ से जूझ रही हैं जो कान की अंदरूनी नस या सुनने की नस से जुड़ी बीमारी है. यह एक दुर्लभ बीमारी है जिसके कारण गायिका ने राष्ट्रपति भवन में सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट की. इस मामले में अलका याग्निक ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है और अपनी हेल्थ प्रॉबलम और इंडस्ट्री से दूर रहने के पीछे की वजह बताई है.

इमोशनल पोस्ट से किया खुलासा

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दिग्गज गायिका अलका याग्निक ने लिखा कि आपके प्यार, चिंता और अनगिनत शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.मैंने देखा कि अवॉर्ड सेरेमनी की मेरी एक वीडियो को लेकर लोग काफी चिंतित हैं. मैं सभी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं और मेरी सेहत में सकारात्मक प्रगति हो रही है. पद्मा सम्मान समारोह में एक लंबे और यादगार दिन के बाद, मैं बस थक गई थी और जाते समय मैंने व्हीलचेयर का अनुरोध किया.

फैन्स से कहा- चिंता मत कीजिए!

अपनी इमोशनल पोस्ट में दिग्गज गायिका लिखती हैं कि ‘प्लीज चिंता मत कीजिए. मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूं और उन सभी प्रार्थनाओं और सपोर्ट के लिए हार्दिक आभारी हूं जो मुझे लगातार शक्ति प्रदान कर रहे हैं. इस अपार सम्मान के लिए मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और भारत सरकार को दिल से धन्यवाद देती हूं.’

‘आइए हम सब मिलकर इस खुशी के अवसर का जश्न मनाएं. कृतज्ञता और प्रेम के साथ, अलका याग्निक.’

इंस्टाग्राम पर दी थी हेल्थ अपडेट

मंगलवार, 23 जून को राष्ट्रपति भवन में अलका याग्निक को प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया. अवॉर्ड सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे. अपना पुरस्कार ग्रहण करने के एक दिन बाद अलका याग्निक ने बताया था कि पिछले दो सालों से मैं लाइमलाइट, पब्लिक इवेंट और अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ शेयर करने से दूर रही हूं. आपमें से कई लोग जानते थे कि मैं खराब सेहत से जूझ रही हूं, और इन सब मुश्किलों के बावजूद आपका प्यार, प्रार्थनाएं, संदेश और अटूट समर्थन हर कदम पर मेरे साथ रहा है.’ उन्होंने आगे लिखा कि ‘आज जब मैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक प्रतिष्ठित पद्म भूषण को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ी, तो मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था. यह सम्मान मुझे अत्यंत विनम्रता का अनुभव कराता है, और इस पर मेरा नाम लिखा है, यह उतना ही उन सभी श्रोताओं का है जिन्होंने मेरी आवाज़ को अपने जीवन में अपनाया, मेरी गीतों को पीढ़ियों तक पहुंचाया और सुख-दुख दोनों में मेरा साथ दिया.’

वापस नजर आएंगी अलका याग्निक?

अपने हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए अलका याग्निक ने लिखा कि ‘यह पल मेरे लिए विशेष रूप से मायने रखता है, क्योंकि यह न केवल मेरे काम की पहचान है, बल्कि प्यार, आशा और दृढ़ता से मिलने वाली ताकत की याद दिलाता है. मैं धीरे-धीरे अपनी राह पर वापस लौट रही हूं, और मैं आज यहां आना चाहती थी. न केवल अपने लिए, बल्कि आप सभी के लिए जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं.’ अलका याग्निक ने भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के प्रति आभार जताया.

अलका याग्निक के बारे में

अलका याग्निक इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे चर्चित आवाजों में से एक हैं. स्पेशली यूट्यूब पर लोग उनके गानों को काफी पसंद करते हैं. अलका याग्निक का नाम साल 2017 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 17 अरब स्ट्रीन्स और साल 2020 में 16.6 अरब स्ट्रीम्स के साथ दर्ज है. इन सालों में भी अलका याग्निक ने कई अवॉर्ड्स जीते, जिसमें दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड, 2 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड शामिल हैं. अलका याग्निक के सबसे पॉपुलर गानों में एक दो तीन, चुरा के दिल मेरा, टिप टिप बरसा पानी, दिल ने ये कहा है दिल से और ताल से ताल मिला शामिल हैं जो एवरग्रीन कैटेगरी में उनके फैन्स को काफी पसंद आते हैं.

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