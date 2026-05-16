‘टुम्बाड’ के तीसरे भाग में नजर आएंगी आलिया भट्ट, ‘टुम्बाड 2’ में किया था छोटा-सा कैमियो

Alia Bhatt in Tumbbad 2: आलिया भट्ट भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं. फिलहाल कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने जलवे बिखेर रही आलिया भट्ट ‘टुम्बाड’ फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने जा रही हैं.

खबरों के मुताबिक, सोहम शाह अभिनीत ‘टुम्बाड 2’ में आलिया भट्ट 15 दिनों तक चलने वाले एक विस्तारित कैमियो की शूटिंग करेंगी, साथ ही वह इस फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग में मुख्य भूमिका भी निभाएंगी.

आलिया भट्ट निभाएंगी महत्वपूर्ण किरदार

बॉलीवुड हंगामा से जानकारी साझा करने वाले एक सूत्र के अनुसार, “आलिया ‘टुम्बाड 2’ में कैमियो कर रही हैं, और यह किरदार फिल्म की पूरी कहानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इतना ही नहीं खबरों के मुताबिक, उनका किरदार फिल्म के तीसरे भाग में भी जारी रहेगा, जो इस श्रृंखला का अंतिम भाग है. आलिया भट्ट को ‘टुम्बाड 3’ के मुख्य किरदार के रूप में पेश किया जाएगा.”

निर्देशक आदेश प्रसाद की यह सीक्वल फिल्म हस्तर देवता से जुड़ी रहस्यमयी और शापित पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरेगी और पहली फिल्म में स्थापित रहस्यमयी कहानी को और आगे बढ़ाएगी. यह उन शक्तियों को जगाने के खतरनाक परिणामों को दर्शाएगी जिनकी पूजा कभी नहीं की जानी चाहिए थी. हाल ही में सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पोस्टर जारी करते हुए रिलीज की तारीख की घोषणा की. कैप्शन में लिखा था, “पापों से भरा अतीत, भयावह भविष्य. भूख बढ़ती जा रही है, लालच की विरासत कायम है… अपनी तारीख नोट कर लीजिए #Tumbbad2 3.12.2027 को आ रही है #PralayAayega”

आलिया भट्ट के अन्य प्रोजेक्ट्स

रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि आलिया मई के अंत तक कैमियो शूट पूरा कर लेंगी और उसके बाद ‘लव एंड वॉर’ के अंतिम चरण की शूटिंग शुरू करेंगी. सूत्र ने बताया, “आलिया भट्ट की एक और फिल्म ‘लव एंड वॉर’ की शूटिंग जून से फिर शुरू होगी और अगस्त 2026 तक पूरी हो जाएगी. संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित यह फिल्म गणतंत्र दिवस 2027 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.