बेबी गर्ल राहा के लिए ओवरप्रोटेक्टिव हैं पापा रणबीर, आलिया ने जो बताया वो सुन कान खड़े हो जाएंगे

Ranbir Kapoor overprotective father: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) बी-टाउन के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं. दोनों अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन, इस बार आलिया ने अपने पति रणबीर को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसे सुनकर फैन्स भी मुस्कुरा उठे. दरअसल, आलिया ने बताया कि रणबीर अपनी बेटी राहा के लिए इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं कि अगर कोई लड़का उसे अप्रोच भी करेगा तो रणबीर उसे तुरंत “किक आउट” कर देंगे.

दरअसल, आलिया हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो के दौरान अपनी बेटी और फैमिली लाइफ पर खुलकर बोलीं. उन्होंने कहा कि रणबीर को जब भी राहा की बात आती है तो वो बेहद इमोशनल और ओवरप्रोटेक्टिव हो जाते हैं. आलिया ने मजाकिया अंदाज में कहा कि, “रणबीर राहा पर बहुत नजर रखते हैं. अगर कोई लड़का हमारी बेटी को लाइन मारने की सोच भी ले, तो रणबीर सबसे पहले उसे घर से बाहर फेंक देंगे.”

रणबीर का पापा वाला फेज

आलिया की यह बात सुनकर हर कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रणबीर का ये पापा वाला अवतार सबको खूब पसंद आया. फैन्स सोशल मीडिया पर भी इस बयान पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने लिखा, “राहा के लिए पापा रणबीर ही काफी हैं”, तो किसी ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा, “रणबीर पहले खुद तो रोमियो थे, अब बेटी पर पहरेदार बन गए.”

2022 में शादी और फिर राहा का जन्म

रणबीर और आलिया ने साल 2022 में शादी की थी और नवंबर 2022 में उनकी बेटी राहा का जन्म हुआ. तब से लेकर अब तक ये स्टार कपल अपने पैरेंटहुड फेज को एंजॉय कर रहा है. आलिया और रणबीर दोनों ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल मोमेंट्स को भी बैलेंस कर रहे हैं.