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‘Re Bawri’ सोना मोहपात्रा की आवाज ने इंटरनेट पर मचाया गदर, Alia Bhatt ने भी गाने में उड़ाया गर्दा

Alia Bhatt New Song: आलिया भट्ट और उनकी बहन शाहीन भट्ट के प्रोडक्शन में बनी फिल्म Don't Be shy का गाना Re Bawri रिलीज होते ही सोशल मीडिया  पर चर्चा में आ गया है. गाने में आलिया का एनर्जेटिक अंदाज और यंग पार्टी वाइब्स देखने को मिल रही हैं.

By: Shristi S | Published: September 18, 2026 11:50:12 PM IST

आलिया भट्ट का गाना 'Re Bawri' यूट्यूब पर छाया
आलिया भट्ट का गाना 'Re Bawri' यूट्यूब पर छाया


Alia Bhatt Song Re Bawri: आलिया भट्ट एक बार फिर अपने नए अंदाज से फैंस का ध्यान खींच रही हैं. इस बार वजह कोई फिल्मी डॉयलॉग या रेड कार्पेट लुक नहीं, बल्कि उनका नया गाना है. आलिया भट्ट की फिल्म Don’t Be shy का गाना Re Bawri रिलीज होते ही सोशल मीडिया  पर चर्चा में आ गया है. गाने में आलिया का एनर्जेटिक अंदाज और यंग पार्टी वाइब्स देखने को मिल रही हैं. 

‘Re Bawri’ में दिखा आलिया का अलग अंदाज

‘Re Bawri’ को फिल्म के यंग और मस्ती भरे माहौल के हिसाब से तैयार किया गया है. म्यूजिक वीडियो में आलिया भट्ट फिल्म की यंग स्टारकास्ट के साथ डांस करती नजर आती हैं. कॉलेज बैकग्राउंड वाला यह गाना दोस्ती, बेफिक्री और जिंदगी को खुलकर जीने की भावना पर आधारित है. गाने को सोना मोहपात्रा ने आवाज दी है. इसके बोल सावेरी वर्मा ने लिखे हैं, जबकि संगती राम संपत ने तैयार किया है. गाने में आलिया के साथ फिल्म के कलाकार भी नजर आते हैं. 

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रिलीज होते ही इंटरनेट पर छाया गाना

17 सितंबर 2026 को रिलीज हुए इस गाने ने तुरंत बाद ऑनलाइन अच्छी पकड़ बनाई. उपलब्ध यूट्यूब ट्रैकिंग आंकड़ों में वीडियो को रिलीज के बाद बड़ी संख्या में 2,617,938 व्यूज और 18 K लाइक्स मिलते दिखाई दिए हैं. हालांकि, व्यूज का आंकड़ा लगातार बदलता रहता है. गाने कि खासियत इसका हल्का-फुल्का और डांस नंबर वाला अंदाज है. सोना मोहपात्रा ने भी इसे ऐसा ट्रैक बताया है जो लोगों को अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने और पल को खुलकर जीने का एहसास देता है. 

आलिया भट्ट ने संभाली है फिल्म की कमान

Don’t Be Shy सिर्फ इसलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म के प्रोडक्शन से आलिया भट्ट जुड़ी हुई हैं. फिल्म को आलिया और शाहीन भट्ट ने Eternal Sunshine प्रोडक्शन के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. इसका निर्देशन श्रीती मुखर्जी ने किया है. फिलम में आरुषी बजाज, अंश दुग्गल, बियांका अरोड़ा और पीयूष खाती मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि कुणाल रॉय कपूर, अनुराग बसु, नेहा धूपिया और अंजू अल्वा नायक भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. 

25 सितंबर को होगी रिलीज

Don’t Be Shy एक कमिंग ऑप एज रोमांटिक कॉमेडी है, जिसकी कहानी 20 साल की श्यामिली शाय दास के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में दोस्ती, पहला प्यार और बड़े होने के दौरान आने वाली उलझनों को दिखाया गया है. यह फिल्म 25 सितंबर 2026 को Prime Video पर रिलीज होगी और भारत के साथ कई अन्य देशों में भी स्ट्रीम की जाएगी. 

Tags: alia bhattMovie Dont Be ShyRe Bawri
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