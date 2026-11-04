Ramayana Pre-Release Screening: आलिया भट्ट और नीतू कपूर ने साथ में बिखेरा जलवा, रामायण की स्क्रीनिंग की तस्वीरें वायरल

Ramayana: नितेश तिवारी की रामायण: पार्ट वन 5 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ होने से पहले ही एक्साइटमेंट बढ़ रहा है. फिल्म के सिनेमाघरों में आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए आज मुंबई में एक स्पेशल प्री-रिलीज़ स्क्रीनिंग और रेड कार्पेट इवेंट हो रहा है. फिल्म इंडस्ट्री के कई मेंबर्स और बुलाए गए मेहमानों के इस इवेंट में आने की उम्मीद है. इवेंट में आलिया भट्ट और नीतू कपूर भी दिखीं, जो स्टाइलिश आउटफिट में पहुंचीं. मुंबई के इस इवेंट में फिल्म इंडस्ट्री के जाने-पहचाने चेहरे साल की सबसे चर्चित रिलीज़ में से एक से पहले एक साथ आए थे, इसलिए उनके लुक ने सबका ध्यान खींचा.

आलिया भट्ट और नीतू कपूर के रेड कार्पेट लुक्स

आलिया भट्ट ने इस मौके के लिए सी-फोम ब्लू लाइटवेट साड़ी चुनी. उन्होंने इसे हॉल्टरनेक एम्बेलिश्ड ब्लाउज़ के साथ पहना, जिससे उनके ट्रेडिशनल आउटफिट को एक कंटेंपररी टच मिला. सिंपल कलर कॉम्बिनेशन और स्टाइलिंग ने स्क्रीनिंग में उनके लुक को एलिगेंट बना दिया. इस बीच, नीतू कपूर ने ज़्यादा कंटेंपररी लुक चुना. उन्होंने काउल-नेक टॉप और वाइड-लेग्ड ट्राउज़र के साथ ब्राउन मोनोक्रोम आउटफिट पहना था. उनके सेपरेट्स ने रेड कार्पेट ड्रेसिंग का एक अलग अंदाज़ दिखाया, जो ऐसे इवेंट्स में अक्सर देखे जाने वाले ट्रेडिशनल साड़ी और गाउन स्टाइल से अलग था.

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रिलीज़ से पहले रामायण को ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग मिली

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां मुंबई स्क्रीनिंग ने फिल्म के रेड कार्पेट अपीयरेंस पर ध्यान खींचा है, वहीं रामायण: पार्ट वन बॉक्स ऑफिस पर भी दिलचस्पी पैदा कर रही है. रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म की भारत में एडवांस बुकिंग में कथित तौर पर काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसकी ओवरसीज़ प्री-सेल्स भी ध्यान खींच रही हैं.