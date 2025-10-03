उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!

उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!

Alia Bhatt Father Mahesh Bhatt: आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. फिल्ममेकर का कहना है कि उन्होंने एक बार इन्वेस्टर को इंसानी मांस खिला दिया था.

By: Prachi Tandon | Published: October 3, 2025 10:33:24 AM IST

उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!

Mahesh Bhatt Controversies: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ के लिए भी लाइमलाइट में रहती हैं. लेकिन, आज हम यहां आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के बारे में नहीं, बल्कि उनके पापा महेश भट्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं. जी हां, महेश भट्ट ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया है कि उन्होंने एक इन्वेस्टर को इंसानी मांस खिला दिया था. महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) के इस स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है, कई लोग तो इस बात से भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि एक तरफ तो आलिया मंदिरों और पंडालों में नजर आती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पापा महेश लोगों को इंसानी मांस खिला रहे हैं. 

महेश भट्ट ने इन्वेस्टर को खिलाया इंसानी मांस?

फिल्ममेकर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt News) ने हाल ही में बड़ी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में हिस्सा लिया था. जहां महेश भट्ट ने बताया कि एक तांत्रिक की सलाह मानकर उन्होंने इन्वेस्टर को इंसानी मांस खिला दिया था. महेश भट्ट ने पॉडकास्ट में पूरा किस्सा बताते हुए कहा, वह जब 20 साल के थे तब अपने एक दोस्त के साथ बिहार के गया में इन्वेस्टर से मिलने गए थे. इन्वेस्टर से मिलने से पहले वह अपने गुरु से मिलने वाराणसी चले गए. 

महेश भट्ट का कहना था, गुरुजी से मिलने के लिए बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई थी. गुरुजी एक युवा तांत्रिक थे, जो हाथ में रम की बोतल लेकर नाचता रहता था. फिल्ममेकर ने आगे बताया, जब वह गुरुजी से मिले तो उन्होंने एक टुकड़ा निकाला और उसकी पुड़िया बनाकर दे दी. साथ ही कहा यह मानव का मांस है, जिसे घाट से निकाला गया है. इसे ले जाओ और अपने इन्वेस्टर को खिलाना, वह पैसे दे देगा. 

इंसानी मांस खिलाकर भी नहीं मिला पैसा!

उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!

महेश भट्ट (Mahesh Bhatt Movies) ने पॉडकास्ट में किस्सा जारी रखते हुए कहा, जब वह पुड़िया मिली तो लगा पैसों के साम्राज्य की चाबी मिल गई है. इसके बाद वह दोस्त के साथ गया पहुंचे. वह इन्वेस्टर एक जमींदार था और मच्छरदानी के पीछे बैठता था और उसके सिक्योरिटी वाले बंदूक लिए रहते थे. फिल्ममेकर ने आगे बताया, लेकिन हमारी समस्या थी कि इंसानी मांस खिलाया कैसे जाएगा? तब उन्हें आइडिया आया कि इसे पान में डालकर खिलाया जा सकता है. तब हम एक पान लेकर गए और उसमें इंसानी मांस रख दिया.

महेश भट्ट ने बताया, इन्वेस्टर ने उस पान को खा लिया, हमें लगा निशाना अपनी जगह पर लग गया है. लेकिन, महीनाभर बीतने के बाद उन्हें पता लगा कि इन्वेस्टर नहीं माना है और उसने पैसा भी नहीं दिया है.

Tags: alia bhattbollywood newsentertainment newshome-hero-pos-7Mahesh BhattRanbir Kapoor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!
उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!
उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!
उधर बेटी काटती मंदिरों के चक्कर, ‘राम’ है दामाद…इधर आलिया के पापा ने इन्वेस्टर को खिलाया ‘इंसानी’ मांस!