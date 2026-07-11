सहेली की शादी में छाईं आलिया भट्ट, संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस का डांस VIDEO वायरल; ‘माही वे’ गाने पर लगाए ठुमके

अभिनेत्री आलिया भट्ट हाल ही में मुंबई में अपनी करीबी दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर और फिल्म निर्माता शरण शर्मा की शादी की रस्मों में शामिल हुईं. इस दौरान आलिया ने अपने शानदार लुक्स से सभी का ध्यान खींचा. वहीं, संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस ने दमदार डांस और से समारोह में चार चांद लगा दिए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आलिया भट्ट ने अपनी ड्रेस से खींचा ध्यान

10 जुलाई को आलिया भट्ट अपनी सबसे अच्छी दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर के शादी समारोह में शामिल हुईं. इस अवसर पर आलिया भट्ट ने एक शानदार बैंगनी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें पारंपरिक छह गज की साड़ी को आधुनिक ड्रेपिंग के साथ खूबसूरती से सजाया गया था.

डांस वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. अभिनेत्री ने शाहरुख खान की फिल्म ‘कल हो ना हो’ के मशहूर गाने ‘माही वे’ पर जोरदार डांस करती नजर आ रही हैं. आकांक्षा की बहन अनुष्का रंजन और जीजा आदित्य सील भी उनके साथ डांस फ्लोर पर मौजूद थे और तीनों ने मेहमानों की तालियों के बीच कई लोकप्रिय बॉलीवुड गानों पर जमकर डांस किया.

कब एक दूसरे से रचेंगे शादी?

खबरों के मुताबिक आकांक्षा और शरण की शादी 11 जुलाई को होगी, जिसके बाद 12 जुलाई को रिसेप्शन होगा. रिसेप्शन जेडब्ल्यू मैरियट होटल में होगा और इसकी मेजबानी दूल्हे के परिवार वाले करेंगे. यह शादी इतनी गुप्त तरीके से की जा रही है कि अभी तक कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है. यह जोड़ा इस समारोह को पूरी तरह से निजी रखना चाहता है और सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में ही इसे मनाना चाहता है.

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