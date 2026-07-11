Home > मनोरंजन > सहेली की शादी में छाईं आलिया भट्ट, संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस का डांस VIDEO वायरल; ‘माही वे’ गाने पर लगाए ठुमके

सहेली की शादी में छाईं आलिया भट्ट, संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस का डांस VIDEO वायरल; ‘माही वे’ गाने पर लगाए ठुमके

Alia Bhatt Friends Wedding: बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट की सहेली अकांक्षा रंजन कपूर की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. शादी की रस्मों में एक्ट्रेस भी शामिल हुईं. एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें आलिया भट्ट संगीत सेरेमनी में डांस करती नजर आ रही हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 11, 2026 1:06:33 PM IST

आलिया भट्ट
आलिया भट्ट


अभिनेत्री आलिया भट्ट हाल ही में मुंबई में अपनी करीबी दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर और फिल्म निर्माता शरण शर्मा की शादी की रस्मों में शामिल हुईं. इस दौरान आलिया ने अपने शानदार लुक्स से सभी का ध्यान खींचा. वहीं, संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस ने दमदार डांस और से समारोह में चार चांद लगा दिए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

आलिया भट्ट ने अपनी ड्रेस से खींचा ध्यान

10 जुलाई को आलिया भट्ट अपनी सबसे अच्छी दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर के शादी समारोह में शामिल हुईं. इस अवसर पर आलिया भट्ट ने एक शानदार बैंगनी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें पारंपरिक छह गज की साड़ी को आधुनिक ड्रेपिंग के साथ खूबसूरती से सजाया गया था.  

You Might Be Interested In

डांस वीडियो वायरल 

सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. अभिनेत्री ने शाहरुख खान की फिल्म ‘कल हो ना हो’ के मशहूर गाने ‘माही वे’ पर जोरदार डांस करती नजर आ रही हैं. आकांक्षा की बहन अनुष्का रंजन और जीजा आदित्य सील भी उनके साथ डांस फ्लोर पर मौजूद थे और तीनों ने मेहमानों की तालियों के बीच कई लोकप्रिय बॉलीवुड गानों पर जमकर डांस किया.

कब एक दूसरे से रचेंगे शादी?

खबरों के मुताबिक आकांक्षा और शरण की शादी 11 जुलाई को होगी, जिसके बाद 12 जुलाई को रिसेप्शन होगा. रिसेप्शन जेडब्ल्यू मैरियट होटल में होगा और इसकी मेजबानी दूल्हे के परिवार वाले करेंगे. यह शादी इतनी गुप्त तरीके से की जा रही है कि अभी तक कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है. यह जोड़ा इस समारोह को पूरी तरह से निजी रखना चाहता है और सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में ही इसे मनाना चाहता है.

यह खबर भी पढ़ें: सिर्फ 1 फिल्म में श्रीदेवी और गोविंदा ने किया था काम, फिर क्यों बना ली एक-दूसरे से दूरी? जानिए वो किस्सा

Tags: alia bhattAlia Bhatt friends wedding
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंसान बिना पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता...

July 10, 2026

ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने के नुकसान

July 10, 2026

10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्में

July 10, 2026

फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?

July 10, 2026

डाइट में शामिल करें ये फ्रूट, प्रोटीन की कमी करेंगे...

July 10, 2026

आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक बाबूजी के किरदार

July 10, 2026
सहेली की शादी में छाईं आलिया भट्ट, संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस का डांस VIDEO वायरल; ‘माही वे’ गाने पर लगाए ठुमके

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सहेली की शादी में छाईं आलिया भट्ट, संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस का डांस VIDEO वायरल; ‘माही वे’ गाने पर लगाए ठुमके
सहेली की शादी में छाईं आलिया भट्ट, संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस का डांस VIDEO वायरल; ‘माही वे’ गाने पर लगाए ठुमके
सहेली की शादी में छाईं आलिया भट्ट, संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस का डांस VIDEO वायरल; ‘माही वे’ गाने पर लगाए ठुमके
सहेली की शादी में छाईं आलिया भट्ट, संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस का डांस VIDEO वायरल; ‘माही वे’ गाने पर लगाए ठुमके