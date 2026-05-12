Alia Bhatt Cannes Look: पीच गाउन और दुपट्टे में आलिया का ‘देसी मैजिक’, हॉलीवुड हसीनाओं के साथ वायरल हुआ वीडियो!

Alia Bhatt Cannes 2026 Look: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के रेड कार्पेट पर एक बार फिर आलिया भट्ट का जलवा देखने को मिला. अपनी दूसरी अपीयरेंस के लिए आलिया ने 2000 के दशक के उस पुराने ‘देसी ग्लैमर’ को वापस जिंदा कर दिया. फ्रेंच रिवेरा में अपने इस लुक के लिए उन्होंने ‘तमारा राल्फ’ (Tamara Ralph) का डिजाइन किया हुआ दुपट्टा गाउन चुना. रिया कपूर द्वारा स्टाइल की गई आलिया इस पीच कलर के स्ट्रैपलेस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. बॉलीवुड की इस हसीना ने अपने वेस्टर्न आउटफिट को इंडियन टच देने के लिए एक लंबा दुपट्टा कैरी किया था (जिसे अक्सर पश्चिम में ‘स्कैंडिनेवियन स्कार्फ’ भी कहा जाता है).

लुक की खासियतें

गाउन का स्ट्रक्चर्ड प्लंजिंग वी-नेकलाइन और बॉडी-कॉन सिलुएट उनके लुक को काफी बोल्ड और मॉडर्न बना रहा था. गाउन के पीछे लहराता हुआ ट्रांसपेरेंट दुपट्टा इस मॉडर्न ड्रेस को एक ट्रेडिशनल लुक दे रहा था. आलिया ने गले में एक एलिगेंट पिंक-टोन वाला नेकलेस पहना था और अपने मेकअप को बिल्कुल ‘मिनिमल’ रखा, जिससे उनके चेहरे का नेचुरल ग्लो साफ नजर आ रहा था. उन्होंने अपने बालों को ओपन कर्ल्स में रखा और बेहद कम ज्वेलरी के साथ इस क्लासी लुक को पूरा किया.

हॉलीवुड सितारों के साथ दिखीं आलिया

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आलिया एक ब्यूटी ब्रांड के इवेंट में जेन फोंडा और हाइडी क्लम जैसी दिग्गज हॉलीवुड हस्तियों के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. इसी दौरान स्पेनिश रेसर कार्लोस सैंज जूनियर भी उनके साथ एक फ्रेम में दिखाई दिए.

Alia Bhatt, Carlos Sainz, Heidi Klum and Jane Fonda at Cannes Film Festival 📸 pic.twitter.com/aqGhnVYg1A — Alia’s nation (@Aliasnation) May 12, 2026

डिज्नी प्रिंसेस अवतार के बाद दूसरा धमाका

इससे पहले 12 मई को आलिया ने अपने पहले लुक से सबको हैरान कर दिया था. उस दौरान उन्होंने हैंड-पेंटेड मिंट-ग्रीन बॉल गाउन पहना था, जिसमें वह किसी ‘देसी डिज्नी प्रिंसेस’ से कम नहीं लग रही थीं. बता दें कि आलिया भट्ट ने ‘लोरियल पेरिस’ (L’Oréal Paris) की ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर कान्स के रेड कार्पेट पर वॉक किया. फेस्टिवल के फॉर्मल इवेंट से पहले उन्हें मशहूर होटल मार्टिनेज के बाहर भी स्पॉट किया गया था.