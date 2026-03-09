Home > मनोरंजन > Alia Bhatt Alpha release date: आलिया भट्ट की फिल्म ‘अल्फा’ की रिलीज डेट बदली! जानें अब किस तारीख को होगी रिलीज

Alia Bhatt Alpha release date: आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की फिल्म ‘अल्फा’ की रिलीज तारीख एक बार फिर बदल दी गई है. पहले अप्रैल 2026 में आने वाली यह फिल्म अब जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

By: Ranjana Sharma | Published: March 9, 2026 3:46:39 PM IST

Alia Bhatt Alpha release date: आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘अल्फा’ की रिलीज तारीख एक बार फिर बदल दी गई है. काफी समय से चर्चा थी कि यह फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज हो सकती है, लेकिन अब निर्माताओं ने इसकी नई तारीख घोषित कर दी है. अब यह फिल्म 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. निर्माताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिल्म को सीधे बड़े पर्दे पर ही दर्शकों के सामने लाया जाएगा. फिल्म की नई तारीख की घोषणा इसके प्रचार पोस्टर के साथ की गई है. पोस्टर में फिल्म का विशेष प्रतीक दिखाई देता है, जिसके भीतर आलिया भट्ट की झलक भी नजर आती है. पोस्टर सामने आने के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है.

टकराव से बचने के लिए आगे बढ़ाई गई तारीख

फिल्म की रिलीज तारीख बदलने की सबसे बड़ी वजह बॉक्स ऑफिस पर होने वाला संभावित टकराव माना जा रहा है. पहले यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी. उसी समय सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ भी सिनेमाघरों में आने वाली है. दोनों बड़ी फिल्मों के एक साथ रिलीज होने से कमाई पर असर पड़ सकता था. इसी वजह से निर्माताओं ने सोच-समझकर ‘अल्फा’ की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया. फिल्म की रिलीज तारीख पहले भी बदली जा चुकी है. शुरुआत में इसे दिसंबर 2025 के दौरान रिलीज करने की योजना थी. बाद में इसे अप्रैल 2026 तक टाल दिया गया था और अब एक बार फिर इसकी तारीख आगे बढ़ाकर जुलाई कर दी गई है.

दमदार किरदारों में दिखेंगे कई बड़े कलाकार

फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी. दोनों कलाकार इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करती दिखाई देंगी. यह फिल्म रोमांच और रहस्य से भरपूर है, जिसमें कई खतरनाक मिशन और एक्शन दृश्य देखने को मिलेंगे. फिल्म में अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. इन कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को और अधिक दिलचस्प बना रही है. दर्शकों को उम्मीद है कि इन सभी कलाकारों की दमदार अदाकारी फिल्म को खास बनाएगी.

महिला जासूसों की कहानी पर आधारित फिल्म

यह फिल्म दो महिला जासूसों की कहानी पर आधारित है, जो एक बड़े और खतरनाक मिशन को अंजाम देती नजर आएंगी. फिल्म में देश की सुरक्षा से जुड़ा एक रोमांचक कथानक देखने को मिलेगा. फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है. फिल्म को बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसमें कई बड़े एक्शन दृश्य शामिल किए गए हैं. यही वजह है कि दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है.

दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

फिल्म की नई रिलीज तारीख की घोषणा के बाद आलिया भट्ट ने भी अपने सामाजिक माध्यम पर इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा कि ‘अल्फा’ 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दर्शकों से मुलाकात करेगी. इस घोषणा के बाद उनके प्रशंसकों ने खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. कई लोगों ने यह भी लिखा कि आलिया भट्ट अक्सर मजबूत महिला किरदारों वाली फिल्में चुनती हैं, जो काबिले तारीफ है.

