Ali Fazal Viral Video: चल रहा था Mirzapur का दमदार सीन! अचानक सिनेमा हॉल में आ गए Guddu Pandit; अली फजल ने फैंस के खड़े किए रौंगटे

Guddu Pandit Viral Video | Mirzapur The Movie: मिर्जापुर फिल्म ने सिनेमा घरों में आते ही अपना कमाल दिखा दिया है. मुन्ना भैया से लेकर गुड्डू पंडित तक ने सीरीज की तरह फिल्म में भी फैंस को अपना दीवाना बना लिया है. इस बीच फिल्म में गुड्डू पंडित का किरदार निभा रहे एक्टर अली फजल शनिवार शाम को ‘Mirzapur: The Movie’ की स्क्रीनिंग के दौरान दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में अचानक आ गए. फजल फिल्म के क्लाइमेक्स सीन के बीच हॉल में आए, जिससे दर्शक हैरान रह गए जो पूरी तरह से फिल्म में डूबे हुए थे.

अचानक फैंस को दिया सरप्राइज

कड़ी सिक्योरिटी के साथ, अली फजल ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और फिल्म और उनके किरदार के लिए दिखाई गई तारीफ के लिए शुक्रिया अदा किया. उन्होंने इस मौके पर काली शर्ट और जींस पहनी हुई थी. एक्टर ने फैंस के साथ फोटो और सेल्फी भी खिंचवाईं. माइक्रोफोन लेकर, फजल ने दर्शकों को धन्यवाद दिया, जिससे उनके फैंस ने खुशी से रिएक्शन दिया. फरीदाबाद के एक दर्शक, रजत सहगल ने एक्टर के आने को अपनी ज़िंदगी का “रोंगटे खड़े कर देने वाला पल” बताया. उन्होंने कहा, ‘मैं मूवी देखने आया था, और उम्मीद थी कि यह अच्छी होगी. हालांकि, हमें मूवी को लेकर कुछ डाउट थे क्योंकि सीरीज़ बहुत अच्छी थी. लेकिन मूवी भी अच्छी थी. गुड्डू भैया (अली फजल) भी आए, और भीड़ बहुत अग्रेसिव हो गई. उनका आना रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था.’

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सिनेमाघरों में भौकाल काट रही फिल्म

‘Mirzapur: The Movie’ को रिलीज़ के बाद से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 27 करोड़ रुपये कमाए. अपने एक्स हैंडल पर आंकड़े शेयर करते हुए, आदर्श ने फिल्म को “सेंसेशनल” बताया और वीकेंड में ज़बरदस्त कलेक्शन का अनुमान लगाया. आदर्श ने कहा, ‘मिर्ज़ापुर द मूवी ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है क्योंकि इसने पहले दिन शानदार कमाई की है. यह फिल्म 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है धुरंधर 2, टॉक्सिक और बॉर्डर 2 के बाद. मिर्ज़ापुर द मूवी ने बड़े पैमाने पर और हार्टलैंड में शानदार नंबर पोस्ट किए हैं, और जन्माष्टमी के त्योहारों ने इसके पावर-पैक्ड परफॉर्मेंस को और बढ़ावा दिया है.’

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