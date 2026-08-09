एक बार फिर मां बनेंगी अनन्या पांडे की बहन अलाना, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर फैंस को दी खुशखबरी; प्यारा वीडियो किया शेयर

‘सैयारा’ फेम अहान पांडे की बहन और इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने पति आइवर मैक्रे के साथ सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी शेयर की. इस वीडियो के सामने आते ही नेटिजंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. देखें पोस्ट.

अलाना ने दिखाया बेबी बंप

अलाना पांडे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह गार्डन में नजर आ रही हैं. वह अपने बेटे रिवर के साथ घूमती हुई दिख रही हैं. फिर बाद में दिखता है कि उनके पति आइवर भी उनके साथ आ जाते हैं. फिर कपल ने एक दिल को छू लेने वाला पल शेयर किया जब अलाना ने अपना बेबी बंप दिखाया, जबकि आइवर और रिवर दोनों ने उसे प्यार से गले लगाया. वीडियो में कपल की सोनोग्राफी की एक झलक भी दिखाई गई, जिसके साथ ‘कमिंग सून’ लिखा था.

दिया शानदार कैप्शन

अलाना पांडे ने इस खुशखबरी को बताते हुए प्यारा सा कैप्शन लिखा. उन्होंने कहा, ‘एक और प्यार करने लायक.’ आइवर ने इस खबर पर एक प्यारे कमेंट के साथ रिएक्ट किया, जिसमें लिखा, ‘रिवर को बिग ब्रो में अपग्रेड किया गया.’ इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस और कुछ सेलेब उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं.

कौन हैं अलाना पांडे?

अलाना पांडे, चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे और फिटनेस इंस्ट्रक्टर डीन पांडे की बेटी हैं. वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उन्होंने करण जौहर की रियलिटी सीरीज़ द ट्राइब से स्क्रीन पर डेब्यू किया, जिसका प्रीमियर 2024 में प्राइम वीडियो पर हुआ था. इस शो में अल्फिया जाफ़री, आर्यना गांधी, सृष्टि पोरी और अलाविया जाफ़री भी थीं.

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