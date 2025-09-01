अलादीन के इस हैंडसम हंक ने रचाई शादी, इस खूबसूरत हसीना से एक नहीं बल्कि दो धर्मों की निभाई रस्में

Aladdin Actor Mena Massoud Wedding: ‘अलादीन’ (Aladdin) फेम एक्टर मेना मसूद (Mena Massoud) शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने जंगल क्राई की एक्ट्रेस एमिली शाह (Emily Shah) संग शादी कर ली है। दोनों काफी सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने साल 2023 में सगाई कर ली थी। जिसके बाद फैन्स को कपल की शादी का इन्तजार था, जो अब खत्म हो चुका है।

इंस्टाग्राम पर शेयर की शादी की वीडियो

दोनों स्टार्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी का वीडियो शेयर किया है। इस मशहूर कपल ने एक नहीं बल्कि दो रीति रिवाज के साथ शादी के रस्में पूरी की है। पहले उन्होंने हिंदू धर्म की रीति-रिवाज से सात फेरे लिए। इसके बाद ईसाई धर्म के हिसाब से शादी की। एक्टर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी के खबर देते हिए पोस्ट कर लिखा- हमारे सपनों की शादी। कपल की शादी की वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और कपल की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं।

दो धर्मों के रिती रिवाज से की शादी

बता दें कि इस बहुसांस्कृतिक शादी को जून 2025 में इटली के टस्कनी के एक बेहद खूबसूरत वाइम एस्टेट में मनाया गया था। दरअसल एमिली शाह गुजरात और अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं। वहीं मेना मसूद मेना तीन साल की उम्र में मिस्र से कनाडा आ गया था, और एमिली के पिता गुजराती हैं जबकि उनकी मां अमेरिकी हैं। अपनी जड़ों का सम्मान करने के लिए, इस जोड़े ने इटली में एक बहु-सांस्कृतिक विवाह समारोह आयोजित किया, जहां उन्होंने पहले हिंदू रीति-रिवाज से और फिर ईसाई रीति-रिवाज से विवाह किया।

आर्टिस्ट-डेटिंग ऐप पर हुई थी मुलाकात

इस शादी में दुल्हन एमली ने लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। वहीं मेना ने एलिगेंट शेरवानी कैरी की थी। ढोल-नगाड़े के साथ दोनों ने अपनी शादी धूमधाम से की। कपल का डांस भी लोगों को काफी पसंद आया है। गौरतलब हो कि मेना और एमली साल 2018 में लॉस एंजेल्स के आर्टिस्ट-डेटिंग ऐप पर मुलाकात हुई थी। जिसके बाद दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया।

