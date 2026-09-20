Akshaye Khanna ने साफ कर दिया था Rehman Dakait के रोल से इंकार; फिर ऐसे इस खतरनाक किरदार के लिए हुए थे राजी

Akshaye Khanna Rehman Dakait: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना का रहमान डकैत का रोल किसी और को मिल सकता था. कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्ममेकर मुकेश छाबड़ा ने बताया है कि खन्ना ने शुरू में यह रोल रिजेक्ट कर दिया था, जबकि बॉलीवुड के दो और बड़े स्टार्स ने भी इसे मना कर दिया था. छाबड़ा ने शेखर सुमन के शो शेखर टुनाइट में यह डिटेल्स शेयर कीं, जहाँ उन्होंने धर के विज़न और रणवीर सिंह वाली फिल्म बनाने के बारे में भी बात की.

मुकेश छाबड़ा ने बताया कि उन्होंने अक्षय खन्ना को कैसे मनाया

बातचीत के दौरान, शेखर सुमन ने छाबड़ा से पूछा कि अक्षय खन्ना को धुरंधर में रहमान डकैत का रोल करने के लिए कैसे मनाया. छाबड़ा ने बताया कि खन्ना से संपर्क करने से पहले ही दो और बड़े स्टार्स ने यह रोल रिजेक्ट कर दिया था. “मैं अब यह खुलकर कह सकता हूं, दो-तीन बड़े स्टार्स ने इस रोल को मना कर दिया था.” छाबड़ा ने फिर खन्ना के साथ अपनी बातचीत याद की, जब उन्होंने उन्हें फिल्म के बारे में कॉल किया था. एक्टर का शुरुआती रिएक्शन तुरंत हां कहने जैसा नहीं था.

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क्या बोले मुकेश छाबरा

इस दौरान उन्होंने कहा कि “मैंने अक्षय को फोन किया और बताया यह कहानी है, अक्षय ने कहा, ‘पागल हो गया है क्या तू? मैं विलेन क्यों करूंगा?’ मैंने फिर कहां आप सुन लो बस.” छाबड़ा ने कहा कि कहानी सुनने के बाद खन्ना का रिएक्शन बदल गया. उनके मुताबिक, एक्टर ने उन्हें करीब पांच मिनट तक देखा. नरेशन के बाद, अक्षय ने जवाब दिया, “शानदार!” जिसके बाद वो इस रोल को करने के लिए राजी हो गए.

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