कभी पत्नी ने मारा चांटा… कभी वकील ने जड़ा थप्पड़, इस एक्टर की दोनों फिल्में हुईं सुपरहिट

बॉलीवुड में कई बार ऐसे सीन देखने को मिलते हैं, जो फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं. किसी फिल्म का दमदार डायलॉग, तो किसी का इमोशनल सीन काफी वायरल हो जाता है. कई बार थप्पड़ की गूंज सिनेमा जगत में चर्चा में रहता है. इसी तरह एक एक्टर की दो फिल्मों में थप्पड़ का सीन काफी चर्चा में रहा. दोनों फिल्मों में उन्होंने थप्पड़ खाया और दोनों ही प्रोजेक्ट्स को काफी सफलता मिली. एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 से ज्यादा का कारोबार किया. वहीं दूसरी फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई और सुर्खियां बटोरीं. हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की.

धुरंधर में पड़ा थप्पड़

फिल्म धुरंधर से एक बार फिर धमाकेदार वापसी करने वाले अक्षय खन्ना एक मर्डर सीन और डांस सीन के बाद काफी वायरल हुए. धुरंधर में उनकी पत्नी उल्फत का किरदार एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने निभाया. सौम्या ने फिल्म में उन्हें एक थप्पड़ मारा, जो काफी चर्चा में रहा. इस थप्पड़ की गूंज पहले सिनेमा में और फिर ओटीटी पर धूम मचाई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1350 करोड़ रुपये का किरदार निभाया.

इक्का में पड़ा थप्पड़

हाल ही में ओटीटी पर फिल्म इक्का रिलीज हुई, जो एक कोर्ट रूम ड्रामा है. इस फिल्म में सनी देओल ने वकील का किरदार निभाया, जो अक्षय खन्ना का केस लड़ते हैं. फिल्म में एक जोरदार सीन है, जिसमें दीया मिर्जा अक्षय खन्ना को जोरदार थप्पड़ मारती हैं. ये सीन लोगों का ध्यान खींचता है और सोशल मीडिया पर इसकी क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं. फिल्म के इस सीन को जबरदस्त बताया जा रहा है.

दोनों फिल्मों की क्यों हो रही चर्चा?

अब दोनों फिल्मों को अक्षय खन्ना के थप्पड़ वाले सीन को कंपेयर किया जा रहा है. धुरंधर के बाद उनकी नई फिल्म भी चर्चा में है. कुछ लोग सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अक्षय खन्ना के थप्पड़ वाले सीन को ‘लकी चार्म’ बता रहे हैं. हालांकि इस सीन की अलग बात है लेकिन फिल्म हमेशा मजबूत कहानी एक्टिंग और डायरेक्शन पर निर्भर होती है. फिल्म की सफलता भी इन्हीं सिनेरियो पर नापी जाती है.

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