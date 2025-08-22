Home > मनोरंजन > फिर धूंम मचाएंगे Akshay Kumar पुलिस वाले के दमादार अंदाज में, धमाकेदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स वाली ‘Rowdy Rathore 2’ का बनेगा सीक्वल?

फिर धूंम मचाएंगे Akshay Kumar पुलिस वाले के दमादार अंदाज में, धमाकेदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स वाली ‘Rowdy Rathore 2’ का बनेगा सीक्वल?

यह बात कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार के फैंस के लिए राउडी राठौर 2 किसी गिफ्ट से कम नहीं है जब उनकी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी तो लोग इससे भी यही उम्मीदें लगा रहे हैं कि यह फिल्म जब बड़े पर्दे पर नजर आएगी तो काफी हिट साबित होगी।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 22, 2025 23:03:00 IST

rowdy rathore 2
rowdy rathore 2

Rowdy Rathore sequel: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अक्सर अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में रहते हैं चाहे बात कॉमेडी की हो या फिर डबल रोल की हो। अक्षय कुमार अपने हम हर एक रोल में जान डाल देते हैं, उनकी फिल्मों में उनकी मेहनत साफ देखने को मिलती है यही एक खास कारण है कि उनके फैंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अक्षय कुमार को उनके फैंस ने खिलाड़ी का टैग यूं ही नहीं दिया है बल्कि उनकी मेहनत  को देख कर दिया है ऐसे में ही उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है ‘राउडी राठौर’ जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था। इस फिल्म में अक्षय की किरदारों के नाम  विक्रम राठौर और शिवा थे। फिल्म में कॉमेडी सीन, म्यूजिक और एक्शन ने लोगों को काफी इंटरटेन किया या फिर 2012 में रिलीज हुई और काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी। 

सीक्वल का कर रहे हैं फैंस बेसब्री से इंतजार 

राउडी राठौर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है उनके फैंस इस फिल्म के सीक्वल का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट की माने तो राउडी राठौर 2 की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। जैसे ही यह खबर सामने आई है फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।  लोग सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वह अक्षय कुमार को फिर से राउडी अंदाज में देखेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को यह पूरी उम्मीद है कि राउडी राठौर 2 भी पहले हिस्से की तरह काफी हिट साबित होगी जिस तरह 2012 में पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था उसी तरह यह फिल्म भी काफी सक्सेसफुल होने वाली है। 

इस बार कौन करेगा फिल्म को डायरेक्ट और कौन होगी लीड एक्ट्रेस ?

जैसे पहली राउडी राठौर का डायरेक्शन प्रभु देवा ने किया था वही इस बार राउडी राठौर 2 का डायरेक्शन प्रेम कर रहे हैं।  प्रेम इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म KD-The Devil को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ध्रुव सरजा, संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं।  इस बार राउडी राठौर की कमान भी उन्हीं के हाथों में है अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस फिल्म को किसी नए अंदाज में पेश करने वाले हैं।  हालांकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है यह पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है कि इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ही दोबारा अक्षय के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करती नजर आएंगे या फिर किसी नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
फिर धूंम मचाएंगे Akshay Kumar पुलिस वाले के दमादार अंदाज में, धमाकेदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स वाली ‘Rowdy Rathore 2’ का बनेगा सीक्वल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

फिर धूंम मचाएंगे Akshay Kumar पुलिस वाले के दमादार अंदाज में, धमाकेदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स वाली ‘Rowdy Rathore 2’ का बनेगा सीक्वल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फिर धूंम मचाएंगे Akshay Kumar पुलिस वाले के दमादार अंदाज में, धमाकेदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स वाली ‘Rowdy Rathore 2’ का बनेगा सीक्वल?
फिर धूंम मचाएंगे Akshay Kumar पुलिस वाले के दमादार अंदाज में, धमाकेदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स वाली ‘Rowdy Rathore 2’ का बनेगा सीक्वल?
फिर धूंम मचाएंगे Akshay Kumar पुलिस वाले के दमादार अंदाज में, धमाकेदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स वाली ‘Rowdy Rathore 2’ का बनेगा सीक्वल?
फिर धूंम मचाएंगे Akshay Kumar पुलिस वाले के दमादार अंदाज में, धमाकेदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स वाली ‘Rowdy Rathore 2’ का बनेगा सीक्वल?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?