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04:30 बजे तड़के, करीना कपूर के कमरे से चुपचाप निकलते पकड़ा गया ये मशहूर स्टार…अक्षय कुमार ने पकड़ा तो देने लगा ऐसे बहाने!

केबीसी के मंच पर अक्षय कुमार ने सैफ-करीना की लव स्टोरी का ऐसा मजेदार राज खोला कि सब हंस पड़े. उन्होंने बताया कि 'टशन' की शूटिंग के दौरान सैफ सुबह साढ़े चार बजे करीना के कमरे से निकले थे!

By: Kajal Jain | Last Updated: September 4, 2026 5:17:39 PM IST

04:30 बजे तड़के, करीना कपूर के कमरे से चुपचाप निकलते पकड़ा गया ये मशहूर स्टार...अक्षय कुमार ने पकड़ा तो देने लगा ऐसे बहाने!
04:30 बजे तड़के, करीना कपूर के कमरे से चुपचाप निकलते पकड़ा गया ये मशहूर स्टार...अक्षय कुमार ने पकड़ा तो देने लगा ऐसे बहाने!


बॉलीवुड बेगम करीना कपूर खान और सैफ अली खान आज एक हैप्पी मैरिज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. शादी के करीब 13 साल बाद, इंडस्ट्री के सबसे फेमस कपल को 2 बेहद क्यूट बॉयज भी हैं. दोनों की जोड़ी आज कपल्स के लिए मिसाल बन रही है लेकिन दोनों के चोरी-चुपके मिलने प्यार और रोमांस की कहानियां बॉलीवुड के गलियारों में फेयरीटेल से कम नहीं है.  जब भी करीना कपूर और सैफ अली खान के इश्क की हो, तो उसका हर एक किस्सा अपने आप में मसालेदार बन जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों के रिश्ते की शुरुआत कब हुई? सैफ और करीना पहले कब और कहां मिले और इनके प्यार का साक्षी कौन था…हाल ही में ऐसे कई राज़ से पर्दा उठाया बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने. जी हां. जब नवाब सैफ अली खान और खिलाड़ी अक्षय कुमार एक साथ महानायक अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज शो ‘कैन बनेगा करोड़पति’ (KBC) का हिस्सा बने तो माहौल काफी रोमांचक हो गया. वहां करीना कपूर तो नहीं थीं, लेकिन चर्चे थे उनकी लव स्टोरी के.

अक्षय कुमार ने मौका मिलते ही एक ऐसा मजेदार और सनसनीखेज खुलासा कर दिया, जिसे सुनकर सैफ भी शरमा गए. अक्षय ने बताया कि कैसे फिल्म ‘टशन’ की शूटिंग के दौरान सुबह-सुबह साढ़े चार बजे करीना के कमरे से सैफ अली खान बाहर निकलते हुए पकड़े गए थे. इस दिलचस्प खुलासे और सैफ के बहाने ने शो पर ऐसा समां बांधा कि इस फिल्मी लव स्टोरी के पुराने पन्ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गए.

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‘टशन’ के सेट पर परवान चढ़ा प्यार, बिग बी ने किया सवाल

बात साल 2008 में आई विजय कृष्ण आचार्य की एक्शन-कॉमेडी फिल्म ‘टशन’ की है, जिसमें अक्षय कुमार, सैफ अली खान और करीना कपूर लीड रोल में थे. इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ और करीना के दिलों की दूरियां मिटी थीं और उनके प्यार का श्रीगणेश हुआ था. जब KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में सैफ से पूछा कि क्या उनकी और करीना की प्रेम कहानी इसी फिल्म के सेट पर शुरू हुई थी, तो सैफ ने झिझकते हुए ‘हां’ कह दिया. इसके बाद बिग बी ने पास बैठे अक्षय कुमार की तरफ इशारा किया, जो इस पूरी लव स्टोरी के सबसे बड़े चश्मदीद गवाह रहे हैं. अमिताभ ने अक्षय से पूछा कि उन्होंने सेट पर क्या-क्या देखा है, और फिर खिलाड़ी कुमार ने जो किस्सा सुनाया, उसने महफिल लूट ली.

सुबह साढ़े चार बजे करीना के कमरे से निकले थे सैफ!

अक्षय कुमार ने बिना किसी झिझक के हंसते हुए खुलासा किया कि वह सुबह जल्दी उठने के आदि हैं और शूटिंग के दौरान करीना कपूर का होटल का कमरा ठीक उनके कमरे के बगल में ही था. अक्षय ने उस मजेदार सुबह का जिक्र करते हुए बताया कि एक दिन अचानक सुबह साढ़े चार बजे करीना का दरवाजा खुला और वहां से खुद सैफ अली खान साहब बाहर निकलते हुए दिखाई दिए. अक्षय ने तुरंत चुटकी लेते हुए उनसे पूछा कि ‘भाई, सुबह-सुबह यहां क्या कर रहे हो?’ इस पर पकड़े गए सैफ ने झट से बात संभालते हुए ऐसा बहाना बनाया कि सब हंस-हंसकर लोटपोट हो गए.

अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज कर दी थी खिंचाई

अक्षय के खुलासे के मुताबिक, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद सैफ अली खान ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया था कि, ‘नहीं-नहीं, कुछ नहीं, हम दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक यानी जॉगिंग के लिए जा रहे हैं.’ शो के दौरान इस पुरानी बात को याद करते हुए सैफ ने भी हंसते हुए इस बात पर मुहर लगाई और कहा कि ‘हां, वह सचमुच सुबह की जॉगिंग के लिए ही गए थे.’ अक्षय ने मजे लेते हुए कहा कि सैफ असल में करीना को सुबह की सैर के लिए जगाने ही उनके कमरे में गए थे. इस फनी और क्यूट खुलासे ने स्टूडियो में बैठे दर्शकों को हंसा-हंसकर पागल कर दिया और तीनों की बॉन्डिंग साफ नजर आई.

साल 2012 में बंधे थे परिणय सूत्र में, आज है हैप्पी फैमिली

फिल्म ‘टशन’ के सेट से शुरू हुई यह प्रेम कहानी सिर्फ फिल्मी परवान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने असल जिंदगी में बेहद खूबसूरत सफर तय किया. कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार सैफ और करीना ने साल 2012 में शादी कर ली. आज यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पावरफुल और स्टाइलिश जोड़ियों में गिनी जाती है, जिनके दो प्यारे बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान (जेह) हैं. KBC के मंच पर खुला यह पुराना राज आज भी फैंस के बीच उतना ही दिलचस्प बना हुआ है और यह साबित करता है कि बॉलीवुड के इन सितारों की पर्सनल लाइफ के किस्से किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम मजेदार नहीं हैं.

ये भी पढ़ें:- यूट्यूबर नीतीश राजपूत के ‘बिग बॉस 20’ में आने की खबर ने मचाया तहलका: क्या ‘फैक्ट्स वाले सर’ संभाल पाएंगे इस घर का हाई-वोल्टेज ड्रामा?

Tags: Akshay KumarKareena KapoorKBC 18Saif ali khan
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