बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Akshay Kumar New Film Atrangi Re: जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आनंद एल. राय जीरो के बाद एक बार फिर फिल्म अतरंगी रे से निर्देशक के रूप में वापसी करने जा रहे हैं और इस बार उनका साथ देने जा रहे हैं अक्षय कुमार और सारा अली खान के साथ तमिल स्टार धनुष. धनुष इससे पहले आनंद एल. राय की फिल्म रांझणा में नजर आ चुके हैं. आनंद एल. राय ने गुरुवार को अपनी अगली फिल्म अतरंगी रे की घोषणा की जिसमें वह पहली बार बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ काम करने वाले हैं. वहीं सारा अली खान को एक बार फिर बड़े डायरेक्टर का साथ मिला है. अतरंगी रे फिल्म की सबसे खास बात यह है कि एक बार फिर आनंद एल. राय की फिल्म में बॉलीवुड के लीजंड म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान म्यूजिक देने वाले हैं. वहीं तनु वेड्स मनु, रांझणा और जीरो जैसी फिल्मों में आनंद एल. राय के लिए कहानियां लिख चुके फेमस स्टोरी राइटर हिमांशु शर्मा ने अतरंगी रे की भी कहानी लिखी है. अतरंगी रे 14 फरवरी 2021 को रिलीज होगी.

गुड न्यूज की सफलता के बाद अक्षय कु्मार अब आनंद एल. राय की फिल्म अतरंगी रे में अपनी एक्टिंग का जादू दिखाने वाले हैं. वहीं सारा अली खान एक बार फिर किसी बड़े स्टार्स के साथ काम करने वाली हैं. वहीं तमिल स्टार धनुष दूसरी बार बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आने वाले हैं. अतरंगी रे की शूटिंग एक मार्च से शुरू होगी और माना जा रहा है कि इस फिल्म के जरिये आनंद एल. राय अलग-अलग जेनरेशंस के बीच पनपने वाले प्यार को फिल्म के माध्यम से दर्शकों के सामने रखने वाले हैं.

उल्लेखनीय है कि आनंद एल. राय एक सफल डायरेक्टर के साथ ही काफी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर भी हैं. हालांकि निर्देशक के रूप में आनंद एल राय की पिछली फिल्म जीरो फ्लॉप रही थी, जिसकी खराब कहानी के कारण बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का करियर भी दांव पर लग गया था. अब अतरंगी रे के जरिये आनंद एल. राय अपने जोनर में लौटने की कोशिश करते दिखेंगे. हालांकि ट्रेलर और फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी फिल्म है.

#AkshayKumar , #Dhanush and #SaraAliKhan … Aanand L Rai's new film #AtrangiRe will release on #ValentineDay2021 … Music by AR Rahman… Written by Himanshu Sharma… Presented by TSeries, Colour Yellow Productions and Cape Of Good Films. pic.twitter.com/SAfeb1ZAY1

IT'S OFFICIAL… #AkshayKumar, #Dhanush and #SaraAliKhan… Presenting the principal cast of Aanand L Rai's new film #AtrangiRe… Produced by Bhushan Kumar and Aanand L Rai… Music by AR Rahman… Written by Himanshu Sharma… Filming starts on 1 March 2020… Four first looks: pic.twitter.com/bT7GK3ACwP

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 30, 2020