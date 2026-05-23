अक्षरा सिंह के साथ ठुमके लगा सकते हैं अक्षय कुमार, भोजपुरी एक्ट्रेस के पोस्ट ने किया इशारा, ‘खिलाड़ी’ ने दिन और समय कराया नोट

Akshara Singh Viral Video: हाल ही में भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री अक्षरा सिंह का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी गाने पर डांस करने की ख्वाहिश जताई है.

अक्षय कुमार ने भी एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर रिप्लाई किया है और साथ में डांस का वीडियो बनाने का जगह और दिन तय कर दिया है.

अक्षरा सिंह का वायरल वीडियो

अक्षरा सिंह ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो की शुरुआत में वह अपने टैबलेट पर अक्षय कुमार का मशहूर गाना ‘टिप-टिप बरसा पानी’ देखती हुई नजर आ रही हैं. देखते-देखते अचानक वो रुक जाती हैं और वीडियो में ही अक्षय कुमार से कहती हैं, ‘प्रणाम अक्षय, मेरा नाम अक्षरा सिंह है और मैं भोजपुरी सिनेमा में काम करती हूं.’ अक्षरा ने आगे कहा, ‘मैं काफी समय से आपके हिंदी गाने देख रही हूं. आपने कई हिंदी गानों पर डांस किया है, अब थोड़ा भोजपुरी गानों पर भी हमारे साथ ठुमका लगाइए. आप बस दिन और समय बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी.’ अक्षरा सिंह का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया क्रिएटर्स इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

अक्षय का शानदार रिप्लाई भी हुआ वायरल

अक्षरा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘भोजपुरी गाने पर ठुमका लगाने का एक चांस दे दें क्या, अक्षय कुमार?’ अक्षरा के इस वीडियो पर अक्षय कुमार ने रिप्लाई दिया है. अक्षय ने लिखा, ‘तो फिर बात पक्की अक्षरा. समय सुबह 11:30 बजे, दिन सोमवार, 25 मई और जगह सभी सोशल मीडिया. मिलते हैं.’

बता दें कि अक्षरा सिंह एक्शन ड्रामा ‘तबादला’, राजनीतिक ड्रामा ‘सरकार राज’ और एक्शन रोमांस ‘सत्या’ जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं. वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं. अक्षरा सिंह पहली बार 2015 में ज़ी टीवी पर काला टीका और सर्विस वाली बहू में हिंदी टेलीविजन पर दिखाई दी थीं.